Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Auta skončila bez obutí
Krádeží tří sad kol vnikla majitelům škoda za více jak 30 000 korun.
Prachatičtí policisté zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže. Dosud neznámý pachatel se z neděle na pondělí vloupal na oplocený pozemek autoservisu v obci Husinec, kde následně demontoval ze dvou vozidel VW Passat a také z vozidla BMW sadu ALU disků s pneumatikami. Svým protiprávním jednáním způsobil škodu za více jak 30 000 korun.
Prachatičtí policisté po pachateli pátrají. Zároveň žádají případné svědky o informace, které jim můžete poskytnout na telefonním čísle 974 236 700 nebo prostřednictvím tísňové linky 158. Děkujeme.
por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
25. listopadu 2025