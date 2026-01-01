Augustin Podolák
24. června 1912 České Budějovice 7. ledna 1991 Česká Lípa
Rodák z Českých Budějovic studoval jako římskokatolický bohoslovec a dominikán v Římě, kde získal doktorát na papežské univerzitě Angelicum. Počátkem 2. světové války se stal profesorem filosofie a teologie na dominikánském řádovém Generálním studiu v Olomouci a pak na teologické fakultě.
Obrázek: Antonín PODOLÁK
Poté, co byl zatčen gestapem, částečně pro svou neochotu přestat vyučovat česky, došlo ke konfliktu mezi ním a vedením řádu, které se podle něj nepostavilo na jeho obranu. Opustil proto dominikánský řád a do konce války se skrýval u svých rodičů v Praze před totálním nasazením. V roce 1947 vstoupil do starokatolické církve, těžce zdecimované odsunem německojazyčného obyvatelstva. Stal se pomocným duchovním v Praze a pak farářem v druhé pražské farnosti Praha-západ se sídlem u sv. Máří Magdalény. Kromě Prahy v té době vypomáhal v duchovní správě ve Varnsdorfu a v Jablonci nad Nisou.
V roce 1950 jej synodní rada zvolila administrátorem biskupství ve Varnsdorfu. V roce 1956 však přišel o státní souhlas k výkonu duchovenské služby a byl donucen opustit faru ve Varnsdorfu, kde žil s rodinou. Těsně před Vánoci téhož roku následovalo jeho zatčení a uvěznění. Po propuštění nastoupil do civilní profese v Rumburku a věřícím dále sloužil tajně. Na jaře 1968 se díky politickému uvolnění i starokatolické církvi otevřela možnost získat souhlas s konáním synody, která by zvolila biskupa na již 22 let uprázdněný stolec. Tato synoda zvolila Augustina Podoláka a v prosinci 1968 byl za předsednictví arcibiskupa Andrease Rinkela vysvěcen v katedrále sv. Gertrudy v nizozemském Utrechtu a brzy poté uveden do úřadu ve varnsdorfské katedrále.
Protože se snažil o obnovu své církve, zbavil jej normalizační režim na podzim 1971 znovu státního souhlasu. O Vánocích 1971 mu při domovní prohlídce byly zabaveny biskupské insignie, archiv a klíče od katedrály. Duchovní i laici, kteří biskupovi zachovali věrnost, začali mít problémy v zaměstnání a ve studiu. Biskup Podolák vysvětil několik tajných kněží, kteří se spolu s ním podíleli na podzemní pastoraci až do roku 1989.
Po listopadu 1989 se biskup Podolák mohl opět ujmout svého úřadu, který dosud svobodně vykonával pouze tři roky. Československý stát ho uznal za jediného legitimního reprezentanta starokatolické církve a Synoda obnovy, jíž v dubnu doku 1990 předsedal, umožnila církvi vnitřní obnovu a nový rozvoj. Ten však už biskup Podolák sám zažít nemohl, neboť 7. ledna 1991 zemřel.
PhDr. Daniel Povolný, Ph.D.
7. 1. 2026