Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Asistent

Policejní prezidium ČR, ředitelství majetkové správy, kancelář ředitele – pracovní poměr 

Obecně

  • místo výkonu: Praha 3, U nákladového nádraží 3144/4,
  • pracovní poměr na dobu určitou, zkušební doba 4 měsíce s možností prodloužit pracovní poměr na dobu neurčitou.

Náplň práce

  • komplexní zajišťování chodu recepce,
  • kontrola vstupu a vjezdu do areálu,
  • bezpečnostní dohled,
  • evidence a drobná administrativa,
  • osobní i telefonická komunikace s jednotlivými odbory.

Platové podmínky a další benefity

  • 7. platová třída, podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (se mzdou 21.890 – 31.240,- Kč dle započitatelné praxe),
  • zvláštní příplatek 2.500,- Kč,
  • mimořádné odměny,
  • možné osobní ohodnocení po zkušební době,
  • možnost čerpání prostředků z FKSP (penzijní připojištění, rekreace, dovolená),
  • dotovaná strava,
  • široký slevový benefit program v rámci smluvních partnerů,
  • řádná dovolená 25 dní + 5 dní indispoziční volno,
  • možnost ubytování pro mimopražské v rezortních ubytovnách,
  • motivující pracovní prostředí a spolupráci s týmem odborníků.

Požadujeme

  • středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou,
  • uživatelská znalost MS Office,
  • pečlivost, spolehlivost a diskrétnost,
  • vstřícnost k dalšímu sebevzdělávání a iniciativní přístup k plněným úkolům,
  • dobré komunikační schopnosti,
  • schopnost samostatného řešení případných mimořádných událostí,
  • odolnost vůči stresu a schopnost přizpůsobení se změně situace,
  • trestní bezúhonnost (doložena výpisem z rejstříku trestů)
  • státní občanství ČR.

Výhodou

  • praxe v oblasti vedení recepce či vrátnice,
  • flexibilita,
  • znalost informačních systémů PČR, zkušenost s informačním systémem ETŘ.

Další informace

  • provoz recepce je pondělí – pátek  6:00 – 18:00 hodin, pracovní doba 40 hod. týdně ve směnném provozu (dle dohody),
  • možnost nástupu: ihned či dohodou,
  • termín pro zaslání životopisu: do 15. 5. 2026,   
  • součástí přijímacího řízení je osobní pohovor.


V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis včetně e-mailové adresy pro účely vyrozumění a motivační dopis na adresu jana.horakova4@pcr.cz s předmětem „Asistent“.

Vybraní uchazeči budou následně pozváni k osobnímu pohovoru. Pokud nebudete do 15 pracovních dnů kontaktováni, byla dána přednost jiným uchazečům. Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas se zpracováním a využitím Vámi poskytnutých osobních údajů za účelem výběru vhodného pracovníka na nabízenou pozici. Osobní údaje neúspěšných uchazečů budou neprodleně skartovány.

Případné doplňující informace je možné získat u vedoucí kanceláře ředitele plk. Ing. Mgr. Jany Horákové, MBA, tel. číslo: 603 190 305.

