Kosterní nález v lese
AKTUALIZACE: Opět žádáme veřejnost o pomoc při ztotožnění osoby, jejíž ostatky byly nalezeny v srpnu 2015 v lese u Kněžpole.
Nepříjemný pohled se v srpnu roku 2015 naskytl muži, který tehdy prořezával náletové dřeviny v lese v katastru obce Kněžpole. Našel tam totiž lidskou kostru, vedle které leželo oblečení.
Přivolaní policisté provedli ohledání místa nálezu a společně s lékařem i samotných lidských ostatků. S ohledem ke stavu a stáří kosterního nálezu se v té době nepodařilo prvotní prohlídkou zjistit příčinu úmrtí a ani zda se jedná o muže či ženu. Proto kriminalisté ve věci nařídili pitvu.
Dle výsledků pitvy šlo o muže, vysokého 182 až 183 cm, silnější postavy, narozeného v období let 1970 až 1975.
Soudní lékař dále zjistil, že tento muž prodělal operaci hrudníku zřejmě po úrazu. Tomu nasvědčovaly dráty, které fixovaly žebra. Dále u kořene širokého nosu měl patrné zahojení starší zlomeniny. To znamená, že na něm mohl mít viditelnou jizvu a nos měl výrazně zakřivený doleva.
Mezi důležité informace patří také to, že prodělal amputaci na nártních kostech levé i pravé nohy, což bývá typické u diabetiků. Díky prohnutí páteře a výraznějšímu nahrbení vpřed tak mohl působit nižším dojmem a kvůli částečným amputacím chodidel se zřejmě pohyboval neobratně.
Dle soudního lékaře se ohledáním kosterních ostatků nepodařilo určit příčinu úmrtí.
Kriminalisté během usilovného pátrání postupně prověřili více jak desítku poznatků a indicií, které by jim mohly pomoci se složitou identifikací muže.
Podle lebky byla pomocí kresebné rekonstrukce vytvořena přibližná podoba obličeje v různých variantách jak s vlasy, tak i s vousy. Tímto se obracíme na širokou veřejnost se žádostí o pomoc. Pokud někdo muže na zveřejněných obrázcích poznal, nebo je mu povědomé tričko, které se na místě našlo, ať nám své informace sdělí prostřednictvím tísňové linky 158 nebo na nejbližším policejním oddělení.
19. dubna 2023, por. Radomír Šiška, DiS.