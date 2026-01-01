Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Královéhradecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Archiv akcí 2023

CELOSTÁTNÍ AKCE KRAJSKÉ AKCE

ZIMNÍ VÝBAVA A CHOVÁNÍ ŘIDIČŮ

 PŘEDNÁŠÍME NEVIDOMÝM A SLABOZRAKÝM
DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU (8.2.)
OBEZŘETNÍ SENIOŘI NA ULICI I NA INTERNETU

EVROPSKÝ DEN OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ (22.2.)

 KYBERPODVODY ČÍHAJÍ NA KAŽDÉHO

SPEEDMARATHON 2023  

 POLICISTÉ BODUJÍ I V DÁRCOVSTVÍ KRVE

KOLAMA DOLŮ 2023

 ROMSKÝ DEN 2023

POMNĚNKOVÝ DEN 2023

 STOP CYBERCRIME - ZÁVĚR ČESKO POLSKÉHO PROJEKTU

ŘÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO

ÚNAVA NA CESTÁCH JE ZRÁDNÁ

BEZPEČNĚ U VODY I NA VODĚ

 CYKLISTÉ A KOLOBĚŽKÁŘI MAJÍ STEJNÁ PRAVIDLA

ALKOHOL, DROGY A MLÁDEŽ

 ZPÁTKY DO ŠKOL BEZPEČNĚ
BEZPEČNÉ NÁBŘEŽÍ

VIDITELNOST 

 SENIOŘI, NEDEJTE SE II - SENIOR PREVE TOUR KYBER
SPRÁVNÝM SMĚREM ZIMNÍ PREVENCE V DOPRAVĚ

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 