Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Anonymně měl vyhrožovat uložením bomby na vlakovém nádraží
Kriminalisté z Ostravy muže obvinili z trestného činu šíření poplašné zprávy.
V sobotu 18. října 2025 v dopoledních hodinách přijal operační důstojník na tísňovou linku 158 oznámení o uložení nástražného výbušného systému na hlavním vlakovém nádraží v Ostravě.
Vzhledem k charakteru oznámení policisté z Moravskoslezského kraje přijali okamžitě nezbytné preventivní opatření. Započali s bezpečnostní prohlídkou vlakového nádraží, nástupišť a přilehlého okolí, do kterého se zapojily desítky policistů, strážníků, psi na vyhledávání výbušnin, ale také ostatní složky integrovaného záchranného systému. Současně jsme pátrali po anonymovi. Policisté nemohli ani na chvilku situaci na místě podcenit a vzhledem k tomu, že se na nádraží pohybovaly osoby, byla nutná jejich evakuace (téměř 80 osob). Také došlo k úplnému zastavení provozu na trati, a to zhruba na 30 minut. Naštěstí se anonymní výhružka nepotvrdila a žádný nástražný výbušný systém na vlakovém nádraží nebyl nalezen. Netrvalo dlouho a kriminalisté již měli směr k možnému podezřelému. Na základě předchozího souhlasu státního zástupce muži zákona zadrželi podezřelého schovaného v hotelovém pokoji v centru Ostravy. Jak se ukázalo, byl silně pod vlivem alkoholu. Jeho dechová zkouška vykázala přes 2,5 promile a test na drogy byl také pozitivní.
Případ si do své gesce převzali kriminalisté z Ostravy-Přívozu. Provedli nezbytné procesní úkony, výslechy osob či ohledání místa činu. Komisař 7. oddělení obecné kriminality Ostrava v dané věci zahájil trestní stíhání 42letého muže, kterého obvinil ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy. Vzhledem k tomu, že byl muž za takový čin již v minulosti odsouzen a potrestán, nyní mu hrozí až pětileté vězení. Také byl podán podnět na vzetí do vazby, který byl soudcem akceptován. Obviněný nakonec s kriminalisty spolupracoval a ke svému jednání se doznal. Svůj výslech ukončil slovy lítosti.
Nutno upozornit, že jakékoliv oznámení, které nese znaky vyhrožování, je policisty bráno zcela vážně a nelze ho nepodcenit. Byť se může osoba, která vyhrožuje, tímto domáhat například pozornosti, či může i tímto způsobem volat o pomoc (ze zdravotních důvodů, špatná rodinná situace, finanční situace atd.) vždy si musí uvědomit následky vyhrožování. Policisté k těmto opatřením přistupují okamžitě, kdy je zapojeno mnoho sil a prostředků. Je také důležité si uvědomit, že policisté mohou chybět tam, kde v danou chvíli budou více potřeba. Každá taková výhrůžka má charakter protiprávního jednání, za což může být oznamovatel potrestán.
dne 24. října 2025
por. Bc. Eva Michalíková