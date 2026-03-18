Národní protidrogová centrála

Anabolika z Pobaltí proudila do ČR i v poštovních zásilkách

Celníci ze specializovaného protidrogového útvaru GŘC rozkryli fungování organizované skupiny, která v České republice nelegálně distribuovala různé druhy anabolických steroidů, převážně značky Hilma Biocare. Národní protidrogová centrála případ převzala k vyšetřování a trestně stíhá čtrnáct lidí. 

Organizovaná skupina podle kriminalistů fungovala zhruba pět let. Vybudovat ji měl jeden z obviněných, který také vystupoval jako obchodní zástupce firmy Hilma Biocare v České republice. Podle detektivů českou větev skupiny řídil, plánoval jednotlivé kroky a byl ve spojení s vedením organizované skupiny osob působící ve více státech, zaměřených na prodej anabolik. Tyto přípravky mají vést k nárůstu svalové hmoty, případně posílit nebo zmírnit nežádoucí účinky anabolik. Řada z nich v Česku není registrovaná.

Zatímco zakladatel organizované skupiny působil společně se spolupachateli převážně v Praze a na dalších místech Čech, druhý obviněný měl vybudovat odběratelskou síť v Brně a okolí. Látky s anabolickým nebo jiným hormonálním účinkem měl objednávat na jména a adresy lidí, kteří pro něj od přepravních společností zásilky přebírali a za provizi mu je předávali. Celníci během prověřování zjistili, že anabolika zasílaná především z Litvy pak distribuoval v brněnských posilovnách a fitness centrech. V Brně měl také ve značném rozsahu obchodovat s kokainem opatřeným v Praze. Za stejnou trestnou činnost už byl v minulosti odsouzen k tříletému trestu odnětí svobody s podmíněným odkladem výkonu trestu. Byl mu také uložen peněžitý trest ve výši bezmála půl druhého milionu korun.

Podle kriminalistů oba hlavní obvinění komunikovali a objednávali anabolika on-line na různých internetových doménách přímo u výrobce a také přes aplikaci Telegram. Od skupiny Hilma, jejíž produkty zřejmě pocházejí z Asie a v Pobaltí nebo v Polsku jsou rozdělovány a baleny, případně je dokončena jejich výroba, měli koupit anabolika za miliony korun. Platby probíhaly elektronicky, často v kryptoměnách. Část digitálních aktiv se celníkům podařilo zajistit. Při akci s krycím názvem Muscle také zajistili 60 000 balení anabolik a majetek v celkové hodnotě 10 milionů korun.

Další členové skupiny se měli podílet na financování nákupů přípravků, přebírat zásilky a distribuovat anabolické steroidy koncovým uživatelům. Někteří z nich jsou také obviněni z legalizace výnosů z trestné činnosti. 

Skupina byla podle kriminalistů napojena na mezinárodní organizovanou skupinu, která působila také v Polsku a v Rakousku a prostřednictvím poštovních zásilek dovážela a distribuovala anabolické steroidy do různých evropských zemí. V obou těchto státech aktuálně probíhají další trestní řízení. Během prověřování byl vytvořen společný vyšetřovací tým s Polskem a Europolem, k mezinárodní spolupráci se připojilo také Rakousko a Eurojust.

Obviněný, který byl už v minulosti za stejnou trestnou činnost stíhán, je ve vazbě, ostatní jsou vyšetřováni na svobodě. V případě pravomocného odsouzení hrozí některým z nich až 12, dalším až 10 let odnětí svobody. 

18. března 2026
kpt. Lucie Šmoldasová
tisková mluvčí NPC SKPV PČR

