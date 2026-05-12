Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Alkoholový dýchanek mohl skončit tragicky

Tonoucího muže zachránili svědci spolu s hlídkaři. 

Dramatický zásah za sebou mají policisté z oddělení hlídkové služby. Ti byli v noci z úterka na středu minulý týden přivoláni k tonoucímu muži. Tragicky totiž mohlo skončit popíjení dvojice mužů na Sokolském ostrově v krajském městě a opět se potvrdilo jak nebezpečné užívání alkoholu je. Muži se krátce před půlnocí rozešli ze Sokolského ostrova každý jiným směrem. Jeden z nich však chůzi nezvládl a ze svahu spadl do řeky. Naštěstí pád do vody uslyšel druhý z mužů a běžel mu na pomoc. Svědci, kteří uklízeli v blízkém občerstvení situaci zaznamenali, běželi na pomoc a zavolali na tísňovou linku. První pak na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby. Ti běželi k místu a uviděli muže, jak se snaží druhého vytáhnout z vody. Pod vlivem alkoholu a ve srázu se však oba nebyli schopni dostat do bezpečí, i když jim svědci hodili řetěz, který ležel venku u občerstvení. Policisté tak  použili lana a bezvládného muže, spolu s jeho známým, který byl také zčásti ve vodě, začali tahat ze svahu a vody do bezpečí. Alkohol vše ztížil, protože reakční schopnosti a síla obou mužů byla prakticky na nule. Po vytažení muže z vody mu policisté poskytli první pomoc a zajistili tepelný komfort a pečovali o něj až do příjezdu záchranářů, kteří ho převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Poděkování patří svědkům, kteří událost oznámili. Nebyli lhostejní a snažili se pomoct. 

Pamatujte, že pod vlivem alkoholu jsou vaše reakční a koordinační schopnosti na úplně jiné úrovni než za střízliva. Jeden špatný krok či pohyb a zábava může skončit tragicky. Stejně tak jako tomu mohlo být v tomto případě. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
12. května 2026

