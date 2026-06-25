Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Alkoholová jízda po dálnici
Policisté z dálničního oddělení Lety šetří případ řízení osobního vozidla pod vlivem návykové látky.
Dálniční policisté, zajišťující dohled na dálnici D4 z Letů, šetří případ nebezpečné jízdy řidiče osobního vozidla tovární značky Škoda Superb z úterý minulého týdne. Po půl čtvrté odpoledne jel 39letý muž se zmíněným vozidlem ve směru na Příbram, kdy vzhledem k svému stavu nezvládal řízení vozidlo a opakované narazil na pravé straně do kovových svodidel. Poté sjel na silnici III. třídy v katastru obce Mýšlovice, kde zastavil. Detekcí kamerových záznamů byl zjištěn směr jízdy a policisté za pár okamžiků muže nalezli sedícího ve vozidle.
Po výzvě k předložení osobních dokladů byl z jeho dechu cítit závan alkoholu, proto ho vyzvali k provedení testu na zjištění alkoholu testerem Dräger. Výsledek měření převýšil 3,1 promile, po pár minutách opakovaným teste se výsledek mírně snížil. Kontrolovaný s výsledky testu souhlasil, proto nebyl nutný odběr biologického materiálu. Na základě zjištěných skutečností mu byl zadržen řidičský průkaz a zakázána další jízda.
Včera si z rukou policistů převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kdy případ nebezpečné jízdy je realizován formou zkráceného přípravného řízení, proto lze očekávat, že během následujících dvou týdnů o potrestání rozhodne soudce okresního soudu.
Jízda na nejrychlejší pozemní komunikaci pod vlivem alkoholu nebo omamně psychotropní látky, je velmi riskantní chování nejen se svým životem a zdravím, ale především dalších účastníků silničního provozu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
25. června 2026