Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Alkohol za volant nepatří – policisté z Kladna uspořádali rozsáhlou dopravně-bezpečnostní akci
Rozsáhlá dopravně-bezpečnostní kontrola ukázala, že alkohol za volantem je stále velkým problémem. Policisté při akci v rámci projektu „Řídím, piju nealko pivo“ zadrželi pět řidičských průkazů a odhalili další přestupky.
V úterý 23. září 2025 proběhla v Kladně na ulici Slánská rozsáhlá dopravně-bezpečnostní akce. K policistům z dopravního inspektorátu Kladno se připojilo 30 začínajících policistů ze ZOP VZ Praha, psovod a také hlídky z dálničního oddělení Policie ČR Fialka.
Cílem akce byl nácvik zastavování vozidel a provádění silničních kontrol u začínajících policistů. Součástí byla také preventivní kampaň „Řídím, piju nealko pivo“, která upozorňuje na rizika spojená s alkoholem za volantem.
První dvě hodiny probíhala tzv. zrychlená kontrola – neprojelo jediného vozidlo, které by neprošlo rukama policistů. Každý řidič musel projít lustrací a dechovou zkouškou. Teprve následně, když se provoz na komunikaci uklidnil, se kontroly zpřísnily a policisté se řidičům věnovali podrobněji. Ti, kteří prošli dechovou zkouškou s negativním výsledkem, obdrželi odměnu – nealkoholické pivo.
Výsledky akce byly alarmující. Policisté zadrželi pět řidičských průkazů za přestupkovou jízdu pod vlivem alkoholu (hodnota do 1,0 ‰). Další tři řidiči nadýchali do 0,24 ‰ alkoholu, což je rovněž přestupek – Česká republika má totiž nulovou toleranci alkoholu při řízení.
Kromě toho bylo zaznamenáno šest běžných dopravních přestupků a vyřešeny byly také dva nedoplatky na pokutách.
Policie ČR dlouhodobě upozorňuje, že i malé množství alkoholu v krvi dokáže zpomalit reakce, snížit pozornost a výrazně zvýšit riziko nehody. Statistiky hovoří jasně – každoročně dochází na českých silnicích k tisícům nehod, za nimiž stojí alkohol.
Pamatujte: Alkohol za volant nepatří. Pokud chcete po oslavě domů bezpečně dojet, zvolte vždy nealko variantu, hromadnou dopravu nebo využijte službu taxislužby či odvoz od střízlivého kamaráda. Každý, kdo usedá za volant, nese odpovědnost nejen za svůj život, ale i za životy ostatních.
nprap. Monika Pragerová
PČR, Územní odbor Kladno
3.října 2025