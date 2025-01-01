Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Alkohol za volant nepatří ani v tomto svátečním čase!
Policisté v Jihomoravském kraji řešili během pár dní hned několik řidičů, kteří usedli za volant opilí.
Advent je tu, vánoční večírky běží na plné obrátky, všude voní cukroví a svařák. Ale pozor – jedna věc k Vánocům rozhodně nepatří, a to je alkohol za volantem. Přesto se najdou tací, kteří si myslí, že pár skleniček nic neznamená. Policisté v posledních dnech řešili hned několik takových událostí. V prvním případě policisté z dálničního oddělení Rohatec řešili dopravní nehodu v úterý po třinácté hodině. Řidič nadýchal dvě promile. Jen o pár minut později jsou policisté na Brněnsku přivoláni ke střetu dvou vozidel. V tomto případě žena za volantem nadýchala téměř dvě a půl promile. Nehody se naštěstí obešly bez vážných zranění.
A pod vlivem alkoholu usedl za volant na Znojemsku i třiačtyřicetiletý muž, který oslavoval adventní čas. Kolem druhé hodiny ráno mu došly cigarety a tak si řekl, že těch tři sta metrů kolem policejní služebny sjede autem. Jenže plán mu nevyšel a do cesty se mu dostali policisté. Výsledek dechové zkoušky 3,42 promile alkoholu.
Naše doporučení pro bezpečný advent:
Plánujte dopředu – pokud víte, že budete pít, domluvte si odvoz, taxi nebo využijte MHD.
Klíče nechte doma – i „jen jedna sklenička“ může znamenat problém.
Buďte příkladem – ukažte ostatním, že bezpečnost je víc než pohodlí.
Užijte si sváteční atmosféru, ale za volant usedejte vždy střízliví.
nprap. Petra Hrůzová, 5. prosince 2025