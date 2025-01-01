Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Alkohol za volant nepatří
Tvrdil, že vypil dvě piva, nadýchal téměř tři promile.
V neděli po půlnoci zaujala policisty z pohotovostního a eskortního oddělení jízda vozidla Toyota, které zastavilo v centru Zlína na křižovatce. Řidič místo toho, aby pokračoval v jízdě, začal kouřit. Policisté zastavili za vozidlem a při příchodu začali tušit, co že se za tímto nestandardním chováním skrývá.
Zpomalené reakce, těžká výslovnost a nekoordinované pohyby naznačovaly, že řidič je pravděpodobně pod vlivem návykové látky. Když se pokusil provést dechovou zkoušku, byl to pro něj téměř nadlidský úkol. Zkouška se podařila až na několikátý pokus a její výsledky samotného řidiče šokovaly: 2,75 a 2,89 promile. Tato čísla rozhodně neodpovídají jeho tvrzení, že před jízdou vypil pouze dvě piva.
Policisté muži další jízdu zakázali a na místě mu fikcí zadrželi řidičský průkaz. Nyní je podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. O jeho trestu rozhodne soud. Může čelit několikaměsíčnímu pobytu za mřížemi, dlouhodobému zákazu řízení a vysoké pokutě.
26. listopadu 2025; por. Bc. Monika Kozumplíková