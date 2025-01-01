Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Alkohol za volant nepatří
Dopravní policisté vyjížděli v sobotu večer k vážné havárii, ke které došlo na silnici II/428 u Lutopecen.
Devětatřicetiletý řidič fabie při jízdě od Kroměříže na Lutopecny patrně vlivem svého podnapilého stavu nezvládl řízení, v levotočivé zatáčce vyjel vpravo mimo komunikaci, kde havaroval. Vozidlo se nárazem několikrát přetočilo přes střechu a dopadlo zpět na komunikaci. Řidič utrpěl zranění, se kterým byl převezen do Kroměřížské nemocnice a.s. k ošetření. Dechová zkouška u něj vykázala pozitivní výsledek, a to téměř dvě a půl promile alkoholu. Nikdo další nebyl zraněn.
Celková majetková škoda přesáhla tři sta tisíc korun.
Řidiči nyní hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až tříletý trest odnětí svobody, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.
27. října 2025, por. Radomír Šiška, DiS.