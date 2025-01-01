Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Alkohol za volant nepatří.
Jen za pátek odhalili kroměřížští policisté čtyři podnapilé řidiče.
Prvního dvaačtyřicetiletého řidiče zastavila po osmé hodině ranní dopravácká hlídka v obci Lubná. Ten nadýchal dvě a půl promile. Druhého osmačtyřicetiletého řidiče odhalili dopravní policisté po deváté hodině ranní v obci Nová Dědina. Jeho dechová zkouška atakovala hodnotu jeden a půl promile. Podobný výsledek dechovky zaznamenala hlídka u čtyřiačtyřicetiletého řidiče před desátou hodinou dopoledne v Holešově.
Po desáté hodině večerní zjistila výjezdová skupina dopravních nehod podnapilého pětatřicetiletého řidiče dodávky v obci Lískovec, který havaroval. Ten vlivem podnapilosti na přímém úseku vyjel vpravo na travnatý pás a skončil v kovovém oplocení. Nehoda se obešla bez zranění. Dechová zkouška hovořila jasně, výsledek dvě a půl promile.
Prvním třem zmíněným řidičům hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až jeden rok za mřížemi, peněžitý trest, nebo zákaz činnosti. Havarovanému řidiči hrozí za stejný trestný čin až tříleté vězení.
22. září 2025, por. Radomír Šiška, DiS.