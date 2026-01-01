Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje
Alkohol za volant nepatří.
Dvěma řidičům hrozí za jízdu pod vlivem alkoholu až jeden rok za mřížemi.
V průběhu soboty odhalili policisté na Uherskohradišťsku v rámci namátkových kontrol dva silně podnapilé řidiče.
Prvního z nich hlídka kontrolovala v brzkých ranních hodinách v místní části Mařatice v Uherském Hradišti. Osmatřicetiletý řidič fabie nadýchal 1,6 promile alkoholu. Druhého zastavila hlídka ve večerních hodinách v Uherském Brodě. Jednalo se o devětatřicetiletou ženu, která vyjížděla z parkoviště obchodního domu. Hodnota její dechové zkoušky vykázala 1,7 promile. Oběma hříšníkům byla zakázána další jízda a zadržen řidičský průkaz.
Nyní jim hrozí za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky až jeden rok za mřížemi.
20. července 2026, por. Radomír Šiška, DiS.