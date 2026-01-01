Alkohol poslal oba cyklisty k zemi
Na elektrokolo usedl s pěti promile.
Nedělní odpoledne nedopadlo dobře pro dva cyklisty z jihu našeho kraje. Do Kyjova na elektrokole cestoval šestatřicetiletý muž, který při vyjíždění z účelové komunikace na hlavní silnici havaroval. Po nehodě nevypadal vůbec v pořádku, a tak mu svědci přivolali zdravotnickou záchrannou službu. Na místo dorazili také policisté. Jak se záhy ukázalo, jeho stav nebyl důsledkem nehody, ale spíše požití alkoholických nápojů. Policistům totiž cyklista nadýchal neuvěřitelnou hodnotu 5,15 promile. S touto hodnotou by většina lidí měla problém udržet se vůbec na nohou, natož usednout za řídítka elektrokola.
Druhý, čtyřiatřicetiletý cyklista havaroval v obci Moravská Nová Ves. Při jízdě se mu stala osudná panelová cesta, po které se vracel z návštěvy vinného sklepa. Protože při jízdě neměl nasazenou přilbu, při pádu si poranil hlavu a svědci mu museli přivolat záchranáře. Policisté mu po nehodě naměřili 2,33 promile.
Všem cyklistům připomínáme, že ani za řídítka jízdního kola je zakázáno usednout po požití alkoholických nápojů. Jízda na elektrokole pod vlivem alkoholu je vzhledem k vyšší rychlosti ještě rizikovější.
por. David Chaloupka, 22. dubna 2026