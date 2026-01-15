Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

Alkohol nezaplatil a z prodejny utekl

Železnobrodským policistům se podařilo dopadnout nenapravitelného zloděje, který opět kradl i přesto, že byl soudem v uplynulých třech letech již třikrát za takové činy pravomocně odsouzen. 

Včera policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 31letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil tento týden v pondělí v prodejně Lidl v Železném Brodě. Tehdy tam krátce po osmnácté hodině odcizil čtyři lahve tvrdého alkoholu v celkové hodnotě 1.770,- Kč a pronesl je přes vstupní dveře, aniž by je zaplatil, a z místa utekl. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takové činy již třikrát Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pravomocně potrestán. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.


15. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 