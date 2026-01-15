Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Alkohol nezaplatil a z prodejny utekl
Železnobrodským policistům se podařilo dopadnout nenapravitelného zloděje, který opět kradl i přesto, že byl soudem v uplynulých třech letech již třikrát za takové činy pravomocně odsouzen.
Včera policisté z Obvodního oddělení v Železném Brodě ve zkráceném přípravném řízení sdělili 31letému muži podezření ze spáchání přečinu krádež, kterého se dopustil tento týden v pondělí v prodejně Lidl v Železném Brodě. Tehdy tam krátce po osmnácté hodině odcizil čtyři lahve tvrdého alkoholu v celkové hodnotě 1.770,- Kč a pronesl je přes vstupní dveře, aniž by je zaplatil, a z místa utekl. Tohoto jednání se dopustil i přesto, že byl v uplynulých třech letech za takové činy již třikrát Okresním soudem v Jablonci nad Nisou pravomocně potrestán. Vzhledem k této skutečnosti mu nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.
15. 1. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí