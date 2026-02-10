Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Alkohol NE!
Nulová tolerance. V České republice platí jasné pravidlo: za volantem nesmí být ani kapka alkoholu.
V pátek 6.2.2026 se mělničtí policisté v rámci dopravně bezpečnostní akce zaměřili na řidiče, kteří toto pravidlo porušují, tedy řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Návykové látky výrazně snižují schopnost řidiče reagovat, ovlivňují úsudek a prodlužují reakční dobu. I malé množství může znamenat fatální následky.
Hlídky kontrolovaly i dodržování dalších ustanovení v rámci bezpečnosti silničního provozu (užití bezpečnostních pásů, technický stav vozidla, telefonování za jízdy atd.). Celkem zkontrolovaly 122 vozidel a zjistily 20 přestupků, které byly většinou vyřešeny na místě pokutou v příkazním řízení. Nejčastějším prohřeškem bylo překročení rychlosti v obci. Během akce byl zadržen řidič, který řídil i přesto, že tuto činnost má úředním rozhodnutím zakázanou.
Jezděte bezpečně, opatrně a dle pravidel.
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
10.2.2026