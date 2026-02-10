Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Alkohol NE!

Nulová tolerance. V České republice platí jasné pravidlo: za volantem nesmí být ani kapka alkoholu. 

V pátek 6.2.2026 se mělničtí policisté v rámci dopravně bezpečnostní akce zaměřili na řidiče, kteří toto pravidlo porušují, tedy řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Návykové látky výrazně snižují schopnost řidiče reagovat, ovlivňují úsudek a prodlužují reakční dobu. I malé množství může znamenat fatální následky.

Hlídky kontrolovaly i dodržování dalších ustanovení v rámci bezpečnosti silničního provozu (užití bezpečnostních pásů, technický stav vozidla, telefonování za jízdy atd.). Celkem zkontrolovaly 122 vozidel a zjistily 20 přestupků, které byly většinou vyřešeny na místě pokutou v příkazním řízení. Nejčastějším prohřeškem bylo překročení rychlosti v obci. Během akce byl zadržen řidič, který řídil i přesto, že tuto činnost má úředním rozhodnutím zakázanou.

Jezděte bezpečně, opatrně a dle pravidel.

por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
10.2.2026

Odkazy do noveho okna

Alkohol NE

Alkohol NE 

Detailní náhled

Alkohol NE

Alkohol NE 

Detailní náhled

Alkohol NE

Alkohol NE 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 