Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Alkohol, drogy, zákazy řízení a neřidiči
Nejen řidiči, ale i cyklisté zaměstnávali o víkendu hlídky v celém kraji.
Třetí srpnový víkend, konkrétně od pátku po pondělního rána, v Pardubickém kraji evidujeme tři desítky událostí s podezřením na řízení pod vlivem alkoholu či drog, s platným zákazem řízení motorových vozidel a bez řidičského oprávnění.
Hlavně neděle přinesla na každém územním odboru zajímavé hodnoty dechových zkoušek u kontrolovaných řidičů. Vše začalo krátce po půlnoci na Chrudimsku, kde hlídka zastavila řidiče, kterému naměřila přes 1,5 promile alkoholu v dechu. Po 11. hodině dopoledne na Svitavsku se řidič podrobil dechové zkoušce s hodnotou téměř 3 promile. Krátce před 14. hodinou „pokračoval v koncertu“ na Orlickoústecku řidič s 3,03 promile alkoholu v dechu a ještě k tomu s platným zákazem řízení motorových vozidel. Na Pardubicku před 17. hodinou doplnil pomyslný čtyřlístek řidič s vozidlem značky Mazda, který při odbočování narazil do jiného vozidla. Po střetu ale pokračoval dále v jízdě a nakonec zastavil až po usilovném troubení řidiče poškozeného vozidla, který se za ním vydal. Na místo přivolaní kolegové naměřili řidiči mazdy 2,64 promile alkoholu v dechu. Navíc 65letý řidič neměl platný doklad o zdravotní způsobilosti.
Nejen řidiči aut, ale i jiní účastníci silničního provozu překvapili kontrolující policisty naměřenou hodnotou alkoholu v dechu. Hlídka na Svitavsku si všimla cyklisty, který měl za jízdy v uších sluchátka. Kolegové ho zastavili a chtěli ho upozornit na rizika související s nasazenými sluchátky. Při kontrole však pojali podezření, že je cyklista pod vlivem alkoholu, a tak ho vyzvali k dechové zkoušce, kterou naměřili 3 promile.
Cyklistovi za jízdu pod vlivem alkoholu hrozí ve správním řízení pokuta až 25 tisíc korun. Řidičům za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky v případě odsouzení hrozí odnětí svobody až na 1 rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti. V případě, že takovým činem způsobí dopravní nehodu, hrozí řidiči trest odnětí svobody až na tři léta.
18. srpna 2025
por. Mgr. Tomáš Dub