Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Alkohol, drogy, nerespektování uloženého zákazu řízení
Policisté během silničních kontrol odhalili řidiče pod vlivem alkoholu i drog. Někteří řídili i přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel.
Během uplynulých několika dnů řešili policisté v Plzeňském kraji hned několik případů řidičů, kteří usedli za volant nejen pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Běžné silniční kontroly zároveň odhalily i řidiče, kteří řídili vozidlo i přes vyslovený zákaz řízení a nejen to.
V úterý 13. července v 9:45 hodin rokycanští policisté zastavili a kontrolovali v Rokycanech řidiče, u kterého orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek vykázal pozitivní výsledek na amfetamin a metamfetamin. Řidič se následně odmítl dobrovolně podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení.
Téhož dne v 11:02 hodin v Horažďovicích kontrolovali policisté dalšího řidiče. Orientační dechová zkouška byla negativní, ale orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek však prokázal pozitivitu na amfetamin, metamfetamin a THC. Muž byl vyzván, aby se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení, čemuž se dobrovolně podrobil.
Krátce před 12 hodinou v Úněšově zastavila tamní policejní hlídka řidiče, u kterého posléze provedenou lustrací v evidenci řidičů zjistila, že není držitelem žádného příslušného řidičského oprávnění. Provedená dechová zkouška vyšla u řidiče negativně, ale orientační test na drogy však ukázal pozitivní výsledekna amfetamin a metamfetamin. Po výzvě k dalším úkonům se řidič na místě odmítl dobrovolně podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení.
Další kontrola proběhla krátce po 15 hodině na Rokycansku, kde policisté zastavili řidičku osobního motorového vozidla, kde provedená dechová zkouška byla negativní, orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl pozitivní na amfetamin a metamfetamin. Žena se následně dobrovolně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení.
Krátce po 16 hodině v Rokycanech policisté zastavili řidiče na e/koloběžce. Po kontrole dopravního prostředku policisté zjistili, že se již jedná o motorové vozidlo s přepínačem rychlostí až na 70 km/hod. a o výkonu 2 000 W. V tomto případě byly stanovené zákonné parametry pro e/kolo překročeny, vozidlo tedy ze zákona podléhá povinnému pojištění, které řidič sjednané neměl. Dále policisté jistili, že daný dopravní prostředek řidič řídil, přestože měl platný zákaz řízení motorových vozidel vztahující se na všechny skupiny řidičského oprávnění.
O den dříve, 12. července ve 20:55 hodin na Rokycansku, řešili rokycanští dopravní policisté také dopravní nehodu padesátiletého cyklisty, který při jízdě havaroval z dosud nezjištěných důvodů, pod vlivem požitého alkoholu. Cyklista si nechránil hlavu přilbou. Utrpěl zranění a v péči přivolaných záchranářů byl převezen do zdravotnického zařízení. Provedená orientační dechová zkouška u něj prokázala pozitivní naměřenou hodnotu 1,84 promile alkoholu v dechu.
Další závažné porušení zákona odhalili dálničtí policisté ze Svojkovic dne 13. července v 17:34 hodin na dálnici D5 na 57. km ve směru na Rozvadov. Při měření rychlosti zjistili, že třiadvacetiletý řidič projel kolem hlídky rychlostí 168 km/h, tedy o 38 km/h více, než je na dálnici nejvyšší dovolená rychlost. Jedoucí vozidlo bezpečně zastavili a řidiče zkontrolovali. Následnou lustrací v evidencích zjistili, že řidič má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny řidičského oprávnění, přesto usedl za volant a mařil tak výkon úředního rozhodnutí a vykázání.
Ve středu dne 14. července krátce po 18 hodině v Plzni zastavili a kontrolovali policisté z obvodního oddělení Plzeň 2 řidiče jedoucího na motocyklu. Lustrací v dostupných evidencích řidičů zjistili, že muž má vysloven platný zákaz řízení všech motorových vozidel až do roku 2028. Tím, že i přesto usedl za řídítka motocyklu, čelí podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
Téhož dne další případ řešili policisté před 15 hodinou na Domažlicku, kde při silničním dohledu nad bezpečností silničního provozu změřili řidiče, který v obci překročil nejvyšší dovolenou rychlost o 16 km/h. Po zastavení vozidla se řidič podrobil dechovým zkouškám, které vykázaly pozitivní naměřené hodnoty 0,94 ‰, 0,24 ‰ a 0,25 ‰ alkoholu v dechu.
Na Rokycansku policisté před 15 hodinou zastavili a zkontrolovali řidičku osobního automobilu. Provedený orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek byl u ní pozitivní na THC. Žena se následně dobrovolně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu ve zdravotnickém zařízení. Policisté dále při kontrole zjistili, že vozidlo nemělo sjednané zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.
Odpovědnost za volantem není samozřejmost
Výše uvedené případy z posledních dnů ukazují, že policisté při běžném výkonu služby odhalují široké spektrum závažných přestupků i trestných činů – od řízení pod vlivem alkoholu či drog, přes překračování nejvyšší dovolené rychlosti až po případy, kdy lidé vědomě usednou za volant nebo řídítka i přes uložený zákaz řízení.
Každý z těchto případů potvrzuje, že řízení pod vlivem alkoholu nebo drog stále představuje jedno z nejzávažnějších rizik v silničním provozu. Alkohol i omamné a psychotropní látky výrazně snižují schopnost soustředění, prodlužují reakční dobu a ovlivňují správný úsudek řidiče. Následky pak mohou být fatální nejen pro samotného řidiče, ale i pro jeho spolujezdce či ostatní účastníky silničního provozu.
Z pohledu policejní prevence je důležité připomenout, že za volant patří pouze řidič, který je střízlivý, zodpovědný, způsobilý k řízení a splňuje všechny zákonné podmínky.
Alkohol, drogy i některé léky významně ovlivňují schopnost bezpečně řídit. Stejně závažné je nerespektování uloženého zákazu řízení nebo vědomé porušování dopravních předpisů. Každé takové rozhodnutí může během několika okamžiků vést k dopravní nehodě s tragickými následky.
Policisté proto budou v Plzeňském kraji v podobných silničních kontrolách pokračovat i nadále. Naším cílem není jen odhalovat protiprávní jednání, ale především předcházet situacím, při kterých může být ohrožen lidský život a zdraví na silnicích.
por. Veronika Hokrová, DiS.
15. července 2026