Alkohol ani drogy za volant nepatří!

KRAJ - Na silnicích přistiženo přes 3 desítky ovlivněných řidičů.

Policisté na silnicích v Královéhradeckém kraji od pátku do pondělního rána (17. - 20.1.) přistihli za volantem 33 ovlivněných řidičů. Dvacet jedna jich bylo pod vlivem alkoholu, zbytek pod vlivem drog. Nejvíce, a to 12 řidičů, odhalili policisté ve Špindlerově Mlýně. Všichni kromě jednoho se dopustili přestupku.



Jeden řidič, který se dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, nadýchal téměř 1,6 promile alkoholu. Toho policisté odhalili poté, co včera krátce po 7. hodině ranní operační důstojník na lince 158 přijal oznámení, že na silnici I/33 u Předměřic nad Labem stojí v jízdním pruhu u krajnicové čáry s rozblikanými výstražnými světly osobní vozidlo, v kterém spí řidič. Vyslaní policisté 31letého řidiče probudili a podrobili dechové zkoušce. Zjistili, že auto nemá přední poznávací značku, má utrhané spodní plasty a zřejmě je nepojízdné. Muž uvedl, že po půlnoci po požití alkoholu vyjel z Krkonoš do místa svého trvalého bydliště (Pardubice) a že si nepamatuje, kde a v kolik hodin havaroval, a že jel asi do té doby, než auto samo zastavilo.

U nehody se nikdo nezranil a škoda na vozidle značky Škoda Fabia byla odhadnuta na 30 tisíc korun.

Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky se způsobením dopravní nehody hrozí řidiči až 3leté vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

21.1.2025, 8.00

