Alkohol a omamné a psychotropní látky za volantem
Ačkoliv požití alkoholu či drog před jízdou výslovně zakazuje zákon, při dopravních nehodách či běžných silničních kontrolách se policisté na Plzeňsku setkávají se řidiči pod vlivem.
Řízení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek je jedním z největších rizik na českých silnicích. Každá taková jízda ohrožuje nejen samotného řidiče, ale i všechny ostatní účastníky silničního provozu. Zákon o provozu na pozemních komunikacích výslovně uvádí, že řidič motorového vozidla nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol nebo užít jinou návykovou látku během jízdy, nebo řídit vozidlo nebo jet na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo jiných návykových látek nebo v takové době po jejich požití, kdy by mohl být ještě pod vlivem. Ustanovení tohoto zákona musí dodržovat i cyklisté, ačkoliv ti neřídí motorové vozidlo. Mají však stejné povinnosti jako ostatní účastníci silničního provozu.
Policisté se však napříč celým krajem stále velmi často setkávají při silničních kontrolách nebo při šetření dopravních nehod s řidiči, kteří usedli za volant svých vozidel nebo za řídítka svých bicyklů opilí nebo pod vlivem drog. Během uplynulých pár dní evidují více než desítku případů jízdy pod vlivem alkoholu.
Například policisté v Domažlicích přijali oznámení okolo 19. hodiny, že po chodníku zde jede na jízdním kole zjevně opilý cyklista. Na místo vyjeli policisté, kteří jednačtyřicetiletého muže vyzvali k dechové zkoušce, která byla s výsledkem pozitivním více než tři promile alkoholu v dechu. Na základě toho byl cyklista zajištěn a vyzván k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu.
Další cyklista nezvládl řízení svého jízdního kola v Mirošově na Rokycansku v půl jedenácté večer. Jel na nezpevněné komunikaci rovinatým terénem a přitom narazil do vzrostlé břízy vpravo vedle cesty. Utrpěl zranění. Na místo přivolaní policisté osmatřicetiletému muži při dechové zkoušce naměřili téměř tři a půl promile alkoholu v dechu.
V půl třetí v noci způsobil opilý řidič dopravní nehodu v Plzni, kdy nezvládl řízení svého motorového vozidla a narazil do tří směrových sloupků, vyjel mimo komunikaci na tramvajové těleso v rekonstrukci a uvízl na něm. Dechová zkouška u něj ukázala téměř tři a půl promile alkoholu v dechu. Policisté řidiče vyzvali k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem krve, kterému se dobrovolně podrobil. Zadrželi mu také řidičský průkaz a zakázali další jízdu.
Den před tím v jednu hodinu odpoledne rovněž v Plzni řídil osmadvacetiletý muž osobní vozidlo, přičemž neodhadl boční odstup od zaparkovaného vozidla a narazil do něj. Dechová zkouška u tohoto řidiče byla dokonce čtyři a půl promile alkoholu v dechu.
Zhruba hodinu během dopoledne projížděl opakovaně ulicemi města Plzně řidič, jehož následně zastavili a kontrolovali policisté. Bylo mu šestnáct, vozidlo měl užít neoprávněně a řídit, ačkoliv není držitelem řidičského oprávnění. Při dechové zkoušce mu bylo naměřeno více než dvě a půl promile alkoholu v dechu.
Ve čtyři hodiny odpoledne byl zastaven a kontrolován na Horšovskotýnsku řidič osobního vozidla. Na výzvu policistů se devětasedmdesátiletý muž podrobil dechové zkoušce, která ukázala pozitivní výsledek téměř půl promile.
Další řidiči s pozitivními výsledky dechových zkoušek na alkohol okolo 0,30 promile byli kontrolováni ve Šťáhlavech, v Přešticích nebo v Klatovech.
Dále byli v našem kraji kontrolováni řidiči a řidičky, jejichž dechové zkoušky na alkohol byly negativní, ovšem pozitivně reagoval orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek. V Horažďovicích měl řidič pozitivní orientační test na přítomnost metamfetaminu a kokainu a jiná kontrolovaná řidička na metamfetamin. U ní bylo navíc zjištěno, že má platnou blokaci řidičského oprávnění. V Horšovském Týně a ve Stodě byli zjištěni řidiči, kteří měli orientační test pozitivní na metamfetamin, v Kralovicích na metamfetamin a marihuanu.
Znovu si tedy připomeňme, že za volantem nejsou jen kola a pedály – jsou tam i životy. Každé množství alkoholu či omamných a psychotropních látek snižuje vaši pozornost. Nejezděte pod vlivem. Neohrožujte sebe, své blízké ani cizí kolem vás.
por. Mgr. Dagmar Mifková
15. dubna 2026