AKTUALIZACE2: Spadla klec: Kriminalisté objasnili krádeže motorů za 35 milionů korun
Kriminalisté ukončili vyšetřování.
V uplynulých dnech podal vrchní komisař Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje krajskému státnímu zástupci návrh na podání obžaloby proti jednapadesátiletému muži, který je od loňského podzimu stíhán vazebně.
Muž je obviněn pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství, za což mu hrozí trest až deset let odnětí svobody. V návrhu na podání obžaloby zůstává právní kvalifikace beze změny.
mjr. Magdaléna Vlčková
17.4.2026
Po několika měsících intenzivního prověřování případu rozsáhlých krádeží motorů v hodnotě 35 milionů korun se našim kriminalistům podařilo vypátrat část odcizeného zboží na území Německa.
K lupu naše kriminalisty dovedly poznatky, které jsme získali v průběhu dosavadního trestního řízení. Záhy po tomto zjištění jsme prostřednictvím Ředitelství pro mezinárodní policejní spolupráci Policejního prezidia ČR zahájili potřebné kroky k tomu, abychom věci zajistili a vrátili jejich majiteli zpět.
Přestože dnes již vazebně stíhaný pachatel postupoval velmi promyšleným způsobem a svou trestnou činností zasáhl i do sousedního Německa, podařilo se ve spolupráci s tamními kolegy část lupu zajistit a vrátit zpět.
Na právní kvalifikaci obviněného muže se nic nemění, na svůj trest, který může dosáhnout až deseti let odnětí svobody, čeká ve vazbě.
Vyšetřování i nadále pokračuje.
mjr. Magdaléna Vlčková
13.3.2026
Kriminalistům se podařilo rozkrýt rozsáhlou trestnou činnost, při níž byla způsobena škoda dosahující téměř 35 milionů korun. Jednapadesátiletý muž, původem cizinec a řidič kamionu, je nyní stíhán vazebně pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství.
Na jaře letošního roku bylo na Trutnovsku oznámeno odcizení zhruba stovky motorů z návěsu nákladního vozidla. Krádež paradoxně oznámil sám dnes již vazebně stíhaný řidič. Postupným prověřováním se kriminalisté propracovali k tomu, že řidič měl celý plán detailně promyšlený – při přepravě mezi výrobním závodem v Polsku a cílovým podnikem v České republice měl vyměnit naložený návěs za prázdný, který vypadal téměř identicky. Pravděpodobně z důvodu, aby zakryl stopy a ztížil případné objasnění, měl na návěsech zaměnit registrační značky. Dále již s prázdným návěsem pokračoval v cestě do České republiky, kde krádež oznámil a postavil se do role oběti.
Šest měsíců trpělivé práce stačilo krajským kriminalistům na to, aby promyšlenou činnost podezřelého muže prohlédli a shromáždili dostatek důkazů, které následně vedly k jeho obvinění.
„Klec spadla“ v uplynulých dnech, kdy byl muž zadržen na dálnici D1 a následně obviněn pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu krádeže spáchaného ve spolupachatelství, za což mu hrozí trest až deset let odnětí svobody. Na základě rozhodnutí soudu je nyní stíhán vazebně.
Kriminalisté i nadále případ vyšetřují. Nelze vyloučit, že trestná činnost sahá mimo Královéhradecký kraj, a dokonce i mimo Českou republiku.
Zdůvodu pokračujícího vyšetřování nelze uvést více informací, děkujeme za pochopení.
mjr. Magdaléna Vlčková
31.10.2025