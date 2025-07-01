Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Zhodnocení 2. ročníku policejního pochodu Lázně Bělohrad 2025
Pořadatelé pochodu spojili krásu přírody s dobrým skutkem.
Policejní pochod Lázně Bělohrad 2025 zakončen slavnostním aktem
Druhý ročník Policejního pochodu Lázně Bělohrad, pořádaný Policejním spolkem Jičín, byl slavnostně zakončen 6. září 2025 v budově2. ročník policejního pochodu - vyhodnocení městského úřadu. Vyvrcholením akce bylo předání šeku s výtěžkem 168.002,70 Kč Nadaci policistů a hasičů, která podporuje rodiny zasažené tragédií při výkonu služby.
Slavnostního ceremoniálu byla přítomna řada významných hostů. Během slavnostního aktu byli oceněni zástupci klíčových složek:
- Policie ČR – Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje: plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
- Policie ČR – Územní odbor Jičín: plk. Mgr. Petr Mucha, MBA
- Vězeňská služba ČR – Věznice Valdice: brig. gen. Mgr. Jiří Mach
- HZS – Územní odbor Jičín: por. Bc. Jan Chmelík
- Veterán policie: stržm. v.v. Marian Valášek
Moderování akce se ujal Mirek Vaňura, novinář a příznivec policejní práce, který významně přispěl k důstojné atmosféře celého dne.
Ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje plk. Mgr. Petr Sehnoutka, uvedl: „Jsem velmi rád, že se tato smysluplná akce konala právě na území našeho kraje. Policejní pochod je nejen důležitým společenským setkáním, ale i výrazem solidarity a podpory těm, kteří ji nejvíce potřebují.“
Akce se zúčastnilo přes 600 pochodujících ze čtyř zemí, doprovodný program přilákal více než 2000 návštěvníků a představil práci i techniku všech složek integrovaného záchranného systému i Vězeňské služby ČR.
Na závěr byl představen název a logo příštího ročníku – Policejní pochod Sobotka 2026, nad kterým opět převzal záštitu policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek.
Organizátoři děkují všem účastníkům, partnerům a podporovatelům. Těšíme se na setkání v roce 2026! Sledujte facebookové stránky Policejního spolku Jičín z.s., kde se průběžně dozvíte aktuální informace.
Za tým organizátorů: Honza Pavlásek, ředitel pochodu
por. Bc. Martina Jandová
10.9.2025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak jako v loňském roce se Policejnímu spolku Jičín podařilo uspořádat pochod, který dostal název Policejní pochod Lázně Bělohrad, podle místa jeho konání. I v letošním roce se podařilo získat záštitu policejního prezidenta genpor. Mgr. Martina Vondráška, který zároveň přislíbil svoji účast na samotném pochodu, což také bezezbytku splnil, když společně se svojí manželkou a několika dalšími přáteli absolvoval krátkou trasu pochodu, kterou si v cíli nesmírně pochvaloval, za což byli všichni moc rádi.
O myšlence, která vedla tým pořadatelů k založení spolku a pořádání pochodů, jejichž výtěžek je věnován na charitativní účely, toho bylo napsáno již mnoho. Proto pouze připomeneme, že ten letošní výtěžek, bude bezezbytku věnován Nadaci policistů a hasičů, pro využití k těm nejlepším účelům.
Tým pořadatelů se rozhodl, že letošní ročník pojme ve velkolepém stylu. Organizátoři uspořádali doprovodný program, při kterém nejen účastníkům pochodu, ale také lidem ze širokého okolí, představili práci složek integrovaného záchranného systému a jako novinku také Vězeňské služby České republiky.
V sobotu, 28. června 2025, se na trasy vedoucí malebnou krajinou Podkrkonoší vydalo více než 600 účastníků z Česka, Polska, Slovenska a Německa. Doprovodný program přilákal přes 2000 návštěvníků. Policisté, psovodi, policejní koně, piloti letecké služby a mnoho dalších předváděli své dovednosti. Četníci v dobových uniformách ukázali, jak se sloužilo za první republiky. Návštěvníci si mohli zastřílet na airsoftové střelnici a mimo jiné prohlédnout nejmodernější techniku.
Akce byla v neposlední řadě také prostorem pro setkání kamarádů průřezem všech přítomných složek a věkových skupin. Potkali se tu dávní kolegové, přátelé ve zbrani, policejní veteráni, kterých se na nás přijelo podívat z celé republiky opravdu mnoho, včetně kamarádů veteránů ze Slovenka a v neposlední řadě také část rodiny Nadace policistů a hasičů v čele s jejím ředitelem, věčně usměvavým Vlastimilem Kašparem.
Na konci dne zůstaly v srdcích účastníků krásné zážitky z pochodu úžasnou přírodou a setkání s těmi, kdo se starají o naše bezpečí. Jak již bylo zmíněno, výtěžek akce putuje Nadaci policistů a hasičů, která podporuje rodiny zasažené tragédií při výkonu služby.
Nad vším tím děním svým bedlivým okem dohlížel náš další milý host, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje pan plk. Mgr. Petr Sehnoutka, který byl dle výrazu ve tváři a dle svých slov na místě, s programem nesmírně spokojen, stejně jako v tu dobu ze své trasy navrátivší se pan policejní prezident genpor. Mgr. Martin Vondrášek.
Pokud bychom celou akci měli vyjádřit v podobě čísel, tak na pochodu s celkovým počtem 3 tras, spočívající v ujití celkem 71 kilometrů a překonání v součtu více jak 1200 výškových metrů, se na startu a cíli a celkem 3 kontrolních bodech představilo více jak 600 účastníků pochodu ze čtyř zemí, 18 pořadatelů, více jak 50 úžasných kamarádů v doprovodném programu na celkem 24 stanovištích s 20 kusy různé techniky a spousta čtyřnohých kamarádů, ať již z řad účinkujících, tak pochodníků na všech trasách.
Jan Pavlásek, zástupce vedoucího obvodního oddělení policie v Nové Pace a jeden z týmu pořadatelů říká: „Chtěli bychom touto cestou z celého srdce poděkovat všem, co se podíleli jak na přípravě pochodu, tak i na zajištění a organizaci doprovodného programu. Nesmíme samozřejmě zapomenout na naše partnery a podporovatele, bez kterých by to také nešlo. Nemá smysl v tomto článku všechny jmenovitě uvádět, jelikož by byla velká škoda, byť jen jednoho opomenout. Všichni, kterých se to týká, moc dobře vědí, že tu píšeme o nich. No a samozřejmě pochodníci, kteří jsou náš hlavní motor, který nás pohání k pořádání pochodů ozbrojených složek za účelem pomoci druhým, těm patří dík největší.
Co říci na závěr přátelé, asi to, že z celého srdce děkujeme za Vaši účast na našem pochodu, ať už jste odešli s puchýřem či bez, až už jste odešli s úsměvem na líci, nebo uvědoměním si důležitosti složek integrovaného záchranného systému a vězeňské služby, anebo prostě jen s tím, že jste s námi prožili kus slunečného dne v malebném prostředí bývalého tábora U Lva v Lázních Bělohradě s vědomím, že za rok na značkách, na třetím ročníku pochodu, který proběhne v sobotu 27. června 2026 v Sobotce, se znovu setkáme a napíšeme spolu další příběh.
Ještě před tím, Vám ale na slavnostním aktu, který proběhne v sobotu 6. září v Lázních Bělohradě, ukážeme na pomyslném šeku, jaký význam měla letošní akce a jakou částkou jste všichni podpořili Nadaci policistů a hasičů. Nebojte, o nic Vás neochudíme. Musíme vše nejprve pečlivě spočítat a připravit. Na zhodnocení 1.ročníku pochodu se můžete podívat ZDE.
Bylo již psáno přátelé, sledovat nás se vyplatí.
S obrovským „DÍKY“, Vás všechny zdraví celý tým pořadatelů.“
Velké poděkování patří organizátorům policejního spolku Jičín, včetně zástupci vedoucího obvodního oddělení v Nové Pace, npor. Janu Pavláskovi, členovi kolegia veteránů za ÚO Jičín, který vše písemně zaznamenal.
por. Bc. Martina Jandová
1.7.2025