Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Zasahujeme v Tanvaldu spolu s dalšími složkami IZS
Bezprostředně po činu jsme útočníka zadrželi.
Aktualizace ze dne 8. 8. 2026:
Ve věci pátečního násilného trestného činu v Tanvaldu probíhají úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu, spáchaného na dvou osobách.
por. Bc. Ivana Baláková
Dnes odpoledne došlo v Tanvaldu k násilnému trestnému činu, který si vyžádal nasazení IZS. Útočníka jsme bezprostředně po činu zadrželi, občanům proto již nehrozí žádné nebezpečí. Další informace poskytneme, až to bude možné.
7. 8. 2026
por. Bc. Ivana Baláková