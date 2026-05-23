Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE: Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po seniorovi

Pohřešovaný 82letý senior z Hradce Králové může být v ohrožení. 

AKTUALIZACE:

Intenzivní pátrání po 82letém Miloslavovi Bergerovi pokračuje již třetím dnem. Pohřešovaný senior opustil své bydliště v pátek 22. května a od té doby je mimo bezpečí domova. Vzhledem k uplynulému času, jeho zdravotnímu stavu a skutečnosti, že je pravděpodobně bez jídla, pití i léků, se situace stává kritickou.
Veškeré dostupné síly a prostředky nyní soustředíme do rozsáhlých lesních porostů mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Prověřujeme zejména okolí obce Krňovice, kam směřovaly poslední získané poznatky o jeho pohybu. Přes veškeré úsilí desítek lidí jsou dosavadní výsledky pátrání zatím negativní.
Obracíme se na obyvatele, chataře a všechny, kteří se pohybují  mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, aby nám pomohli:
​Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí. Nekontrolujte pouze cesty, ale zaměřte se i na svá stavení, kůlny, garáže nebo opuštěné objekty.
​Hledejte zelenou skládačku. Jízdní kolo, na kterém senior odjel, může být odloženo i v hustém lesním porostu mimo obvyklé trasy.
​Čas je v tuto chvíli naším největším nepřítelem. Prosíme veřejnost o maximální všímavost. Jakýkoli poznatek, který se vám může zdát nepodstatný, může být právě tím hlavním vodítkem, které nám pomůže pana Bergera najít.
​Pokud jste seniora odpovídajícího popisu (bílá bunda, modré tepláky, bílá kšiltovka) viděli nebo máte informaci o jeho pohybu, neprodleně volejte linku 158.
​Děkujeme všem za pomoc, solidaritu i sdílení informací v této náročné situaci.

por. Karolína Macháčková , 24.5.2026

Obracíme se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po pohřešovaném 82letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové – Slatiny. Muž může být vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu v ohrožení.

Pohřešovaný senior odjel ze svého bydliště v ulici U Jednoty v pátek 22. května 2026 kolem 15:00 hodin na svém jízdním kole (skládací, zelené barvy) neznámo kam. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a rodina o něj má vážné obavy.

Popis osoby:

  • věk: 82 let
  • oblečení: bílá bunda, modré tepláky, bílá kšiltovka
  • jízdní kolo: zelené, skládací

Senior u sebe nemá mobilní telefon a o svém odjezdu nikoho neinformoval. Podle dostupných informací trpí počínající stařeckou demencí, což zvyšuje riziko dezorientace.

Policisté po muži vyhlásili okamžitě pátrání, do kterého byly nasazeny všechny dostupné hlídky i se psovodem. Provedené prověrky u známých, v okolí bydliště i ve zdravotnických zařízeních byly dosud bez výsledku.

​Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pohřešovaného je důležité najít jej co nejdříve.

Pokud jste pohřešovaného viděli nebo máte jakoukoli informaci o jeho pohybu či výskytu, kontaktujte prosím neprodleně linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.

Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.

Podrobnosti naleznete na odkazu zde. Pokud odkaz není aktivní, byl senior již nalezen.

por. Karolína Macháčková
23.5.2026

