Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po seniorovi
Pohřešovaný 82letý senior z Hradce Králové může být v ohrožení.
AKTUALIZACE:
Intenzivní pátrání po 82letém Miloslavovi Bergerovi pokračuje již třetím dnem. Pohřešovaný senior opustil své bydliště v pátek 22. května a od té doby je mimo bezpečí domova. Vzhledem k uplynulému času, jeho zdravotnímu stavu a skutečnosti, že je pravděpodobně bez jídla, pití i léků, se situace stává kritickou.
Veškeré dostupné síly a prostředky nyní soustředíme do rozsáhlých lesních porostů mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Prověřujeme zejména okolí obce Krňovice, kam směřovaly poslední získané poznatky o jeho pohybu. Přes veškeré úsilí desítek lidí jsou dosavadní výsledky pátrání zatím negativní.
Obracíme se na obyvatele, chataře a všechny, kteří se pohybují mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí, aby nám pomohli:
Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí. Nekontrolujte pouze cesty, ale zaměřte se i na svá stavení, kůlny, garáže nebo opuštěné objekty.
Hledejte zelenou skládačku. Jízdní kolo, na kterém senior odjel, může být odloženo i v hustém lesním porostu mimo obvyklé trasy.
Čas je v tuto chvíli naším největším nepřítelem. Prosíme veřejnost o maximální všímavost. Jakýkoli poznatek, který se vám může zdát nepodstatný, může být právě tím hlavním vodítkem, které nám pomůže pana Bergera najít.
Pokud jste seniora odpovídajícího popisu (bílá bunda, modré tepláky, bílá kšiltovka) viděli nebo máte informaci o jeho pohybu, neprodleně volejte linku 158.
Děkujeme všem za pomoc, solidaritu i sdílení informací v této náročné situaci.
por. Karolína Macháčková , 24.5.2026
Obracíme se na veřejnost s prosbou o pomoc při pátrání po pohřešovaném 82letém Miloslavu Bergerovi z Hradce Králové – Slatiny. Muž může být vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu v ohrožení.
Pohřešovaný senior odjel ze svého bydliště v ulici U Jednoty v pátek 22. května 2026 kolem 15:00 hodin na svém jízdním kole (skládací, zelené barvy) neznámo kam. Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a rodina o něj má vážné obavy.
Popis osoby:
- věk: 82 let
- oblečení: bílá bunda, modré tepláky, bílá kšiltovka
- jízdní kolo: zelené, skládací
Senior u sebe nemá mobilní telefon a o svém odjezdu nikoho neinformoval. Podle dostupných informací trpí počínající stařeckou demencí, což zvyšuje riziko dezorientace.
Policisté po muži vyhlásili okamžitě pátrání, do kterého byly nasazeny všechny dostupné hlídky i se psovodem. Provedené prověrky u známých, v okolí bydliště i ve zdravotnických zařízeních byly dosud bez výsledku.
Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu pohřešovaného je důležité najít jej co nejdříve.
Pokud jste pohřešovaného viděli nebo máte jakoukoli informaci o jeho pohybu či výskytu, kontaktujte prosím neprodleně linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
Podrobnosti naleznete na odkazu zde. Pokud odkaz není aktivní, byl senior již nalezen.
por. Karolína Macháčková
23.5.2026