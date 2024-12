Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

AKTUALIZACE - Za tři dny téměř tři desítky udělených pokut.

RYCHNOVSKO – Kvůli neukázněným, špatně parkujícím, řidičům.

AKTUALIZACE - Na sedle Šerlichu padaly pokuty za nesprávné parkování.

Přes opakované upozornění policistům na Šerlichu došla trpělivost s neukázněnými turisty a byli tak nuceni přistoupit k udělování pokut. Téměř tři desítky řidičů si od pátku 27. prosince do neděle kromě sportovních zážitků z Orlických hor odvezly i pokuty a to především za parkování v místech, kde je to dopravními značkami zakázané. Dále řidiči bezohledně parkovali v místech, kde neumožnili ostatním výjezd z řady stojících vozidel. Jeden z řidičů nerespektoval hned dvě dopravní značky - zákaz zastavení a zákaz odbočení vpravo a s vozidlem zastavil v místě určeném pro otáčení autobusů. Padesátiletý řidič nesouhlasil s tím, že by se přestupkového jednání dopustil a s udělením pokuty v příkazním řízení na místě nesouhlasil. Policisté tedy na místě silniční kontroly sepsali oznámení přestupku, o kterém bude rozhodovat správní orgán.

Opětovně apelujeme na turisty, aby neparkovali na místech, které nejsou k parkování určené a k dopravě na sedlo Šerlichu využívali k tomuto účelu zřízené linkové autobusy: https://www.obec-destne.cz/aktuality/novinky/jizdni-rad-autobusovych-spoju-v-zimni-sezone-2024-2025-746cs.html.

Policisté budou v okolí Šerlichu dopravu do konce sezóny monitorovat dle potřeby a s ohledem na momentální situaci budou do těchto míst směřovat výkon služby v zesíleném režimu. Zaměřovat se budou na neukázněné řidiče a porušování dopravního značení s cílem ponechat komunikaci průjezdnou.

30. prosince 2024

por. Mgr. Andrea Muzikantová



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k očekávanému ochlazení a vydatnému sněžení v horských oblastech upozorňujeme řidiče s blížícím se víkendem na možné komplikace v dopravě.

Stejně jako v minulých letech i v nadcházející zimní sezóně budeme dohlížet na dodržování dopravního značení na silnici č. 311 vedoucí přes Šerlich. Bohužel se zde každoročně setkáváme s chronicky neukázněnými řidiči, kteří parkují navzdory zákazovým značkám podél silnice, a tím blokují průjezd záchranářů, hasičů, ale také vozidel údržby. A právě živelně parkující řidiče, kteří kvůli zaplněnému parkovišti svá vozidla navzdory dopravnímu značení ponechávají na místech, kde je to zakázané, musejí v průběhu zimní sezóny každoročně řešit a samozřejmě sankcionovat naše policejní hlídky.

Ke zlepšení situace by nepochybně významně pomohlo zkapacitnění stávající plochy vymezené k parkování nebo instalace jakéhokoliv zařízení upozorňujícího přijíždějící řidiče na zaplnění parkovací kapacity, bohužel ani letošní zimní sezónu tomu nebude jinak.

Znovu žádáme řidiče, aby stejně jako v uplynulých letech využívali v maximální možné míře i jiné alternativní možnosti parkování či dopravy (doprava linkovými autobusy jedoucími dle platných jízdních řádů), a aby vždy respektovali veškerá dopravní značení.

Policisté se budou v nadcházející sezóně i tomuto rekreačnímu středisku aktivně věnovat.

por. Mgr. Andrea Muzikantová

28.11.2024

