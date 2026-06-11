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Středočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE - Vězeň svévolně opustil nestřežené pracoviště - nalezen

Pokud hledaného uvidíte, kontaktujte nás na lince 158. 

AKTUALIZACE:

Odvoláváme pátrání po tomto vězni, po 20 hodině byl policisty vypátrán a zadržen.
Všem děkujeme za pomoc při pátrání

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
11. června 2026

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Policisté z Kladna vyhlásili pátrání po 32letém vězni, který odešel z nestřeženého pracoviště v obci Velvary.

Pátrací relace (pokud odkaz není aktivní, pátrání jsme odvolali).

Máte- li jakékoliv informace o hledaném nebo jeho pohybu, sdělte nám je na linku 158.

por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
11. června 2026

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