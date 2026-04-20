Aktualizace - V úterý do Jablonce přijede FK Mladá Boleslav
Policisté jsou připraveni v souvislosti s fotbalovým utkáním v Jablonci nad Nisou chránit bezpečnost a veřejný pořádek.
AKTUALIZACE 22. dubna 2026
Dne 21.4.2026 v době od 14:30 hodin do 20:00 hodin proběhlo bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovým utkáním MOL CUP mezi celky FK Jablonec x FK Mladá Boleslav na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou s výkopem od 17:00 hodin. Zápas sledovalo přímo na stadionu celkem 3827 diváků – z toho 180 fanoušků domácího celku (vlajkonošů) a 320 fanoušků hostujícího celku. Utkání bylo ukončeno s výsledkem 1:0 ve prospěch domácího celku.
Na základě získaných informací byl zápas vyhodnocen jako rizikový a z tohoto důvodu Policie České republiky připravila bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Jablonce, zejména stadionu a jeho okolí. Velmi důležité bylo také zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v celém městě tak, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
Všem policistům zařazených do uvedeného bezpečnostní opatření se podařilo zajistit bezpečnost silničního provozu a udržet veřejný pořádek v okolí stadionu i v celém městě. Policisté dohlíželi na samotný příjezd fanoušků do města a dále také na jejich přesun na stadion a následně zajišťovali i jejich doprovod při odjezdu.
V rámci tohoto opatření policisté nemuseli řešit žádný trestný čin. Pro zajištění klidu a veřejného pořádku bylo tedy ze strany Policie České republiky velmi důležité do bezpečnostního opatření nasadit adekvátní síly a prostředky. Na základě vyhodnocení celého bezpečnostního opatření můžeme nyní konstatovat, že síly a prostředky Policie České republiky byly nasazeny adekvátně s předpokládaným rizikem spojeným i s vysokou návštěvností uvedené sportovní akce.
22. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V úterý 21. dubna v 17.00 hodin započne na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou fotbalové utkání mezi celky FK Jablonec a FK Mladá Boleslav.
Na základě dosud získaných informací policisté vyhodnotili tento zápas jako rizikový a lze předpokládat, že ze strany některých neukázněných příznivců klubů a diváků by mohlo dojít k narušení veřejného pořádku. Z tohoto důvodu je na tuto sportovní akci připraveno ze strany Policie České republiky bezpečnostní opatření, jehož cílem je zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Jablonec nad Nisou a jeho okolí.
Na veřejný pořádek budou dohlížet policisté z Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dále policisté pořádkové i dopravní policie, kriminalisté a psovodi se svými služebními psy. Společně s policisty se do opatření také zapojí strážníci jablonecké městské policie. Na stadionu bude z důvodu zajištění bezpečnosti také zvýšený počet pořadatelů a pracovníků bezpečnostní agentury, kteří budou pro případ řešení konfliktů neustále v úzkém kontaktu s policisty.
Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení.
Z důvodu probíhajících stavebních prací je úsek komunikace v ulici Pražská v Jablonci nad Nisou uzavřen. Možná objízdná trasa po ulici Vrkoslavická bude z důvodu fotbalového utkání od křižovatky s ulicí Nad Střelnicí a Turnovskou též v uvedené části uzavřena. Pro fanoušky volící pěší trasu upozorňujeme na probíhající stavební práce a tím tak zobtížnění vstupu na schodiště vedoucí ke stadionu z ulice Turnovská. Z důvodu zajištění nerušeného průběhu celé akce žádáme všechny občany, kterých se toto opatření dotkne, aby jej respektovali a dbali pokynů policistů a členů pořadatelské služby, kteří budou na místech přítomni.
Příznivce fotbalu, kteří se chystají jako diváci zúčastnit uvedené sportovní akce, také žádáme, aby do místa jejího konání přišli s dostatečným časovým předstihem vzhledem k tomu, že u všech vstupů na stadion budou probíhat velmi důkladné bezpečnostní prohlídky, které zcela jistě průchod branami zpomalí.
Návštěvníky fotbalového utkání i zákazníky obchodního centra, kteří budou mít svá vozidla zaparkovaná na parkovišti u obchodního centra Kaufland, informujeme také o tom, že po skončení utkání bude pro jejich odjezd z tohoto místa otevřen i boční nouzový výjezd do ulice Mincovní. Jedná se o opatření, které sníží riziko tvoření kolon na parkovišti při hlavním výjezdu do ulice Turnovská, proto žádáme řidiče, aby této možnosti výjezdu plně využili.
20. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje