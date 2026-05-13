Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - V neděli přijede do Liberce AC Sparta Praha

Policisté připravují bezpečnostní opatření. 

AKTUALIZACE ze dne 18. 5. 2026:

Včera podle připraveného plánu proběhlo bezpečnostní opatření v souvislosti s fotbalovým utkáním CHANCE Ligy v Liberci na stadionu U Nisy mezi celky FC Slovan Liberec a AC Sparta Prahas výkopem v 17.00 hodin. Zápas sledovalo přímo na stadionu celkem 6600 diváků – z toho 800 fanoušků hostujícího celku. 

Na základě získaných informací byl zápas vyhodnocen jako rizikový a z tohoto důvodu Policie České republiky připravila bezpečnostní opatření, jehož cílem bylo zajištění veřejného pořádku, klidu a bezpečnosti na teritoriu města Liberce, zejména okolí stadionu. Velmi důležité bylo také zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

Všem policistům zařazených do uvedeného bezpečnostní opatření se podařilo zajistit bezpečnost silničního provozu a udržet veřejný pořádek v okolí stadionu i v celém městě. Policisté dohlíželi na samotný příjezd fanoušků do města a dále také na jejich přesun na stadion. Následně zajišťovali i jejich doprovod při odjezdu.

V rámci tohoto opatření policisté nemuseli řešit žádný trestný čin. Zaevidovali celkem 54 přestupků – 36 v dopravě, 16 ve veřejném pořádku a dva proti majetku.

Pro zajištění klidu a veřejného pořádku bylo tedy ze strany Policie České republiky velmi důležité do bezpečnostního opatření nasadit adekvátní síly a prostředky. Na základě vyhodnocení celého bezpečnostního opatření můžeme nyní konstatovat, že síly a prostředky Policie České republiky byly nasazeny adekvátně s předpokládaným rizikem spojeným i s uvedenou návštěvností této sportovní akce.


nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí


________________________________________________________________________________________________________________


V neděli 17. května 2026 se v Liberci, na stadionu U Nisy sehraje fotbalové utkání CHANCE ligy mezi mužstvy FC Slovan Liberec a AC Sparta Praha. Zápas bude zahájen v 17:00 hodin. 

Tento zápas je ze strany Policie ČR vyhodnocen jako rizikový, čemuž bude KPJ.jpgodpovídat i opatření, na které se policisté připravují. Předpokládáme, že ze strany některých neukázněných příznivců sportovních klubů a diváků dojde v souvislosi s konáním sportovní akce k narušení veřejného pořádku. Cílem bezpečnostního opatření je zejména zajistit veřejný pořádek, klid a bezpečnost ve městě Liberci a jeho okolí a zejména v okolí fotbalového stadionu U Nisy. V případě  páchání výtržností ze strany fanoušků budou policisté připraveni tyto incidenty důrazně řešit. Úkolem  policistů bude mimo jiné  zajistit bezpečnost a plynulost v dopravě, aby nedocházelo ke kolizním situacím.

Do opatření budou zapojeni policisté pořádkové, dopravní i kriminální služby. V terénu budou i členové Antikonfliktního týmu,  policisté z pořádkových jednotek  a kynologického družstva včetně družstva služební hipologie. 

Policisté budou monitorovat již příjezd fanoušků do Liberce a rovněž dohlížet na jejich přesun na stadion U Nisy. Dále budou dohlížet na bezproblémový průběh fotbalového utkání. Monitorovat situaci budou samozřejmě i po skončení utkání a odjezdu fanoušků. S přesunem fanoušků na stadion mohou být spojené i menší komplikace v dopravě. V případě vyhodnocení situace může dojít k chvilkovému zastavení provozu.

Žádáme všechny návštěvníky uvedeného utkání, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení a zároveň pokyny policistů. 

13. května 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje

