AKTUALIZACE - Tragická událost na sjezdovce v Harrachově

Aktuálně šetříme veškeré okolnosti tragického střetu lyžařů na sjezdovce. 

Aktualizace ze dne 20. 2. 2026:

Žádáme svědky zmíněné kolize na červené sjezdovce II v Harrachově, ke které došlo dnes kolem poledne v její střední části zhruba 50 metrů nad konečnou zastávkou malého vleku, aby se nám ozvali na linku 158. Událost prověřuje služba kriminální policie a vyšetřování semilského územního odboru.

por. Bc. Ivana Baláková

Dnes hodinu po poledni policisté na lince 158 přijali oznámení o střetu dvou lyžařů - muže a ženy na sjezdovce v Harrachově. Bohužel i přes veškerou snahu záchranářů lyžařka v místě události zemřela. K určení příčiny její smrti bude nařízena soudní pitva. Veškeré okolnosti celé tragické události nyní šetří semilští kriminalisté společně s harrachovskými policisty.


20. 2. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

