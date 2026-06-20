Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Tragická nehoda na I/13 u Bílého Kostela
Vyžádala si jedno smrtelné zranění.
Aktualizace ze dne 20. 6. 2026:
Silnice je zhruba od 9. hodiny ranní plně průjezdná.
por. Bc. Ivana Baláková
Dnes krátce před třetí hodinou nad ránem se na silnici I/13 poblíž ekoduktu u Bílého Kostela čelně střetlo osobní vozidlo s dodávkou. Řidič osobního auta utrpěl při kolizi smrtelné zranění, kterému na místě podlehl. Druhého řidiče transportovala zdravotnická záchranná služba do Krajské nemocnice v Liberci. Oba cestovali sami. Příčinu tragické nehodové události zjišťujeme. Dotčený úsek silnice zůstává oboustranně uzavřený minimálně do půl desáté dopoledne. Řidiči mohou využít objízdnou trasu přes Bílý Kostel.
20. 6. 2026
por. Bc. Ivana Baláková