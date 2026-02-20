Policie České republiky  

AKTUALIZACE: Součinnost hasičům při likvidaci chovu drůbeže na Hradecku

Související dopravní omezení i připravenost pomoci. 

Do současné doby jsme nezaznamenali v souvislosti s poskytovanou součinností narušení veřejného pořádku ani žádné významné kolize v dopravě, a to s ohledem na dočasná krátkodobá omezení na komunikaci č. 32329.

Děkujeme tímto řidičům a všem, že respektovali pokyny ve vztahu k zásahu složek IZS při likvidaci chovu drůbeže.

mjr. Magdaléna Vlčková
27.2.2026 

Uzavírka komunikace - likvidace chovu drůbeže - únor 2026Dopravní situace - likvidace chovu drůbeže - únor 2026 (foto: Letecká služba Policie ČR)

-------------------------------------------------------

V souvislosti s avizovanou likvidací chovu drůbeže na Hradecku jsme připraveni poskytnout Hasičskému záchrannému sboru Královéhradeckého kraje ale i Krajské veterinární správě patřičnou součinnost, která bude zejména spočívat v dohledu nad bezpečností silničního provozu po dobu likvidace. Zároveň budeme monitorovat i veřejný pořádek. 

Po dobu likvidace v předmětné oblasti, tedy zhruba 5-7 dní, bude vždy od ranní šesté hodiny zhruba do večerní šesté hodiny uzavřená komunikace č. 32329. V době zásahu nebude možný obousměrný průjezd mezi obcemi Kosice a Kosičky, a to od konce obce Kosice směrem na Kosičky až k odbočce k místnímu hřbitovu v Kosičkách. (Autobusovým linkám bude průjezd umožněn). 

Na místě proto řidičům doporučujeme dbát zvýšené pozornosti a pokynů policistů, kteří budou na bezpečnost v dopravě dohlížet.

por. Bc. Martina Jandová
20.2.2026

