Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Prověřujeme okolnosti násilného činu na Rakovnicku
Na místě byla nalezena jedna mrtvá osoba.
AKTUALIZACE:
Středočeští kriminalisté šetřením zjistili, že na místě mělo dojít k incidentu mezi majitelem domu, mužem roč. 1975 a jeho nájmíky, ženou roč. 1988 a mužem roč. 1989, které měl z dosud nezjištěného důvodu napadnout a způsobit jim bodnořezná poranění. Tyto dvě osoby pak byly převezeny do zdravotnických zařízení ve vážném stavu. Podezřelého policisté po násilném vstupu do domu nalezli bez známek života, s bodným poraněním, které si s největší pravděpodobností způsobil sám. U zemřelého kriminalisté nařídili soudní pitvu.
Kriminalsité v celé věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy spachaného ve stádiu pokusu podle §140 odst. 1 a 3 písm. a).
Oba zraněné nebylo možné do současné doby, vzhledem k závažnosti jejich zranění možné vyslechnout.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
15. října 2025
Krátce po 12. hodině jsme přijali oznámení o tom, že v Lužné na Rakovnicku mělo dojít k zatím blíže nezjištěnému incidentu mezi několika osobami.
Po tomto oznámení na místo okamžitě vyjeli rakovničtí policisté, kteří provedli násilný vstup do domu, kde nalezli jednu osobu bez známek života. Dále se zde nacházely dvě zraněné osoby, kdy jedna byla letecky transportována do nemocnice a druhá převezena pozemní cestou taktéž do zdravotnického zařízení.
Vzhledem k charakteru incidentu se celou událostí budou zabývat krajští kriminalisté, kteří budou zjišťovat veškeré okolnosti.
Vzhledem k tomu, že případ je na samém počátku prověřování, nelze nyní poskytnout bližší informace, ty uvolníme, jakmile to bude možné, nicméně z dosud provedeného šetření nevyplývá, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
14. října 2025