Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE - Prověřování úmrtí a vážného zranění dvou osob
Případ, který se stal na Kolínsku, prověřují krajští kriminalisté.
Případ je v samém počátku prověřování, nicméně z prvotních zjištění zatím nevyplynulo, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí ze strany další osoby.
V tuto chvíli jsou to veškeré možné základní informace, které můžeme poskytnout. Další informace budeme moci sdělit následující den, tedy 8. října 2025.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. října 2025
_______________________________________________________________________________________________________________
V úterý, 7. října 2025 v dopoledních hodinách, jsme z důvodu oznámení obavy o život a zdraví rodinných příslušníků, ve spolupráci s HZS Středočeského kraje, přistoupili k násilnému vstupu do jednoho z bytů bytového domu v Kolíně.
Uvnitř bytu se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života, druhá vážně zraněná, která je nyní v péči ZZS Středočeského kraje. Na místě jsou již krajští kriminalisté, kteří budou zjišťovat, k čemu v bytě došlo a veškeré okolnosti události.
mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. října 2025