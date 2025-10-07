Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE - Prověřování úmrtí a vážného zranění dvou osob

Případ, který se stal na Kolínsku, prověřují krajští kriminalisté. 

Případ je v samém počátku prověřování, nicméně z prvotních zjištění zatím nevyplynulo, že by veřejnosti hrozilo nebezpečí ze strany další osoby.

V tuto chvíli jsou to veškeré možné základní informace, které můžeme poskytnout. Další informace budeme moci sdělit následující den, tedy 8. října 2025.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. října 2025

_______________________________________________________________________________________________________________

V úterý, 7. října 2025 v dopoledních hodinách, jsme z důvodu oznámení obavy o život a zdraví rodinných příslušníků, ve spolupráci s HZS Středočeského kraje, přistoupili k násilnému vstupu do jednoho z bytů bytového domu v Kolíně. 

Uvnitř bytu se nacházely dvě osoby, jedna bez známek života, druhá vážně zraněná, která je nyní v péči ZZS Středočeského kraje. Na místě jsou již krajští kriminalisté, kteří budou zjišťovat, k čemu v bytě došlo a veškeré okolnosti události.


mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
7. října 2025

