AKTUALIZACE: Přijďte si i vy vyzkoušet fyzické testy k policii

Nebojte se fyziček - úspěch se počítá! 

Máte obavu z náročnosti fyzických testů, které jsou jedním z kritérií pro přijetí uchazečů k Policii ČR? Přijďte si je nezávazně zkusit 18. února 2026 do sportovní haly Háječek, Holečkova 960/7, Hradec Králové.

  • Dopoledne budou testy připraveny pro studenty středních škol z Královéhradeckého kraje.
  • Odpoledne od 13:00 do 15:00 se může zapojit každý (kdokoliv z řad veřejnosti), kdo uvažuje o práci u Policie ČR.

Neúspěch vás k ničemu nezavazuje – můžete to zkusit příště. Ale úspěch se počítá!

Pokud testy splníte, získáte osvědčení o splnění fyzických testů platné 1,5 roku, což znamená, že budete mít třetinu přijímacího řízení hotovou.

Co s sebou?

Sportovní oblečení, boty do tělocvičny, pití. (Běh probíhá venku.)

Proč přijít?

Touto akcí chceme všem zájemcům – nejen mladým lidem – usnadnit cestu k Policii ČR. Máte jedinečnou možnost si nezávazně vyzkoušet jedno z kritérií pro přijetí. V případě úspěchu můžete osvědčení uplatnit do roka a půl.

Na místě budou k dispozici policejní instruktoři, psychologové i náboráři, kteří vám vysvětlí všechny podmínky nutné pro nástup k Policii ČR. Získáte také odpovědi na otázky, které vás zajímají.

Jak se připravit?

Správné provedení jednotlivých disciplín najdete na http://www.virtual.policie.gov.cz

Kontakt

Více informací se dozvíte na telefonním čísle 602 581 772 nebo napište e-mail na krph.nabor@policie.gov.cz.

Akreditace pro media: do 5. 2. 2025  do 8 h na mail: magdalena.vlckova@pcr.cz nebo mobil: 721 967 833.

por. Bc. Martina Jandová
11.2.2026

