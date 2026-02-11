Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Přijďte si i vy vyzkoušet fyzické testy k policii
Nebojte se fyziček - úspěch se počítá!
Máte obavu z náročnosti fyzických testů, které jsou jedním z kritérií pro přijetí uchazečů k Policii ČR? Přijďte si je nezávazně zkusit 18. února 2026 do sportovní haly Háječek, Holečkova 960/7, Hradec Králové.
- Dopoledne budou testy připraveny pro studenty středních škol z Královéhradeckého kraje.
- Odpoledne od 13:00 do 15:00 se může zapojit každý (kdokoliv z řad veřejnosti), kdo uvažuje o práci u Policie ČR.
Neúspěch vás k ničemu nezavazuje – můžete to zkusit příště. Ale úspěch se počítá!
Pokud testy splníte, získáte osvědčení o splnění fyzických testů platné 1,5 roku, což znamená, že budete mít třetinu přijímacího řízení hotovou.
Co s sebou?
Sportovní oblečení, boty do tělocvičny, pití. (Běh probíhá venku.)
Proč přijít?
Touto akcí chceme všem zájemcům – nejen mladým lidem – usnadnit cestu k Policii ČR. Máte jedinečnou možnost si nezávazně vyzkoušet jedno z kritérií pro přijetí. V případě úspěchu můžete osvědčení uplatnit do roka a půl.
Na místě budou k dispozici policejní instruktoři, psychologové i náboráři, kteří vám vysvětlí všechny podmínky nutné pro nástup k Policii ČR. Získáte také odpovědi na otázky, které vás zajímají.
Jak se připravit?
Správné provedení jednotlivých disciplín najdete na http://www.virtual.policie.gov.cz
- Fyzická způsobilost se prokazuje testy tělesné zdatnosti: https://www.policie.cz/clanek/posouzeni-fyzicke-zpusobilosti-uchazece.aspx
- Obecné podmínky přijetí do služebního poměru k Policii ČR: https://policie.gov.cz/clanek/informace-informace-pro-uchazece-podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx
Kontakt
Více informací se dozvíte na telefonním čísle 602 581 772 nebo napište e-mail na krph.nabor@policie.gov.cz.
Akreditace pro media: do 5. 2. 2025 do 8 h na mail: magdalena.vlckova@pcr.cz nebo mobil: 721 967 833.
por. Bc. Martina Jandová
11.2.2026