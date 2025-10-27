Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Pozor, podvody jsou tu denně
Setkání vděku a odvahy: Seniorka poděkovala svědkyni, která jí pomohla uchránit téměř 400 tisíc korun.
V kanceláři policejního ředitele územního odboru v Náchodě se uskutečnilo výjimečné setkání. Za přítomnosti krajského policejního ředitele plk. Mgr. Petra Sehnoutky a ředitele náchodského územního odboru plk. Mgr. Radka Bohuslava se zde potkaly dvě ženy, které spojil nedávný dramatický příběh z Náchoda (viz níže).
V pátek, 24. října 2025, zavolal seniorce podvodník, který se po telefonu vydával za policistu i pracovníka České národní banky a seniorku přesvědčil, že její bankovní účet byl napaden. Pod záminkou ochrany finančních prostředků ji navedl k výběru celé částky z účtu a jejímu předání „bezpečnostnímu pracovníkovi“.
Seniorka s ním komunikovala prostřednictvím „hlasitého“ odposlechu. „Nešlo neslyšet, že je ze sluchátka na ženu vyvíjený nátlak a že ji muž přesvědčoval tak dokonale, že seniorka mu uvěřila a peníze chtěla kurýrovi předat. Z obavy dokonání a opravdového předání peněz jsem se vydala z kavárny za ní. Volala jsem mezitím na linku 158 a své podezření jsem oznámila. Dokonce jsem se v jednu chvíli až schovávala za keřem, abych nevzbudila obavu u kurýra a abych policii, která byla už tou dobou na cestě, celý zákrok náhodou svou přítomností nepřekazila,“ svěřuje se s odstupem času žena.
„Jednala naprosto správně. Všímavost, odvaha a ochota pomoci druhému jsou hodnoty, které si zaslouží uznání. Tento případ ukazuje, že i občan může sehrát zásadní roli v ochraně před kriminalitou,“ zdůrazňuje plk. Mgr. Petr Sehnoutka, krajský policejní ředitel.
O tom, že dělá oznamovatelka správnou věc, ji už na lince 158 přesvědčil operační důstojník. Tou dobou stále však seniorka vůbec netušila, že se stává součástí podvodu. Nejbližší policejní hlídka byla za pár minut na místě, kde už zadržela muže, který se pokusil peníze od seniorky převzít.
„Bylo pro nás důležité, aby se obě dámy mohly u nás na územním odboru v Náchodě osobně potkat. Tentokrát v jiných rolích. Všímavá svědkyně nejenže pomohla zabránit trestnému činu, ale také ukázala, že lidská solidarita a zájem o druhé mají v dnešní době stále své místo,“ upřesňuje plk. Mgr. Radek Bohuslav, ředitel náchodského územního odboru a dodává, že obviněný cizinec je náchodskými kriminalisty stíhán pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu, za který mu hrozí až šest let odnětí svobody. Vyšetřování případu pokračuje.
Buďte obezřetní. Nevybírejte peníze na základě telefonických instrukcí, nekomunikujte s neznámými volajícími, pokud opravdu nevíte, kdo je na druhém konci telefonního sluchátka a v případě pochybností se obraťte na policii. Vaše všímavost může ochránit nejen vás, ale i ostatní.
por. Karolína Macháčková
12.11.2025
---------------------------------------------------------------------
Náchodští policisté zadrželi 21letého cizince, který se pokusil převzít hotovost ve výši 397 tisíc korun od seniorky, jež byla podvedena sérií falešných telefonátů. Díky pohotové reakci všímavé svědkyně a rychlému zásahu hlídky obvodního oddělení Náchod se podařilo zabránit dokonání trestného činu.
K události došlo 24. října 2025 na Karlově náměstí v Náchodě. Muž se měl po předchozí domluvě s dosud neustanoveným pachatelem pokusit převzít peníze, které seniorka vybrala na základě manipulativních instrukcí. Podvodník se po telefonu vydával za policistu i pracovníka České národní banky a seniorku přesvědčil, že její bankovní účet byl napaden. Pod záminkou ochrany finančních prostředků ji navedl k výběru celé částky z účtu a jejímu předání „bezpečnostnímu pracovníkovi“.
Naštěstí si podezřelého hovoru v kavárně všimla svědkyně, která neváhala kontaktovat policii. Ta následně na místě zadržela muže, který se pokusil peníze převzít. Díky rychlému zásahu se podařilo ochránit finanční prostředky poškozené a zabránit dokonání trestného činu.
Obviněný cizinec je stíhán pro zločin legalizace výnosů z trestné činnosti ve stádiu pokusu, za který mu hrozí až šest let odnětí svobody.
Policie ČR upozorňuje veřejnost, že podobné podvody jsou bohužel každodenní realitou. Pachatelé často cílí na seniory, využívají jejich důvěru, strach a manipulaci. Vyzýváme občany k obezřetnosti – nekomunikujte s neznámými volajícími, kteří se vydávají za úřední osoby, a v případě podezření ihned kontaktujte policii.
Díky všímavé svědkyni a rychlé reakci policie se v tomto případě podařilo zabránit škodě. Většina podvodů však bohužel končí ztrátou peněz a psychickým traumatem obětí.
por. Karolína Macháčková
27.10.2025