AKTUALIZACE: Poznáte dvojici na fotografii?
Pokud ano, ozvěte se mladoboleslavským policistům.
AKTUALIZACE
Děkujeme veřejnosti za pomoc se ztotožněním dvojice na fotografii. Na základě medializace se nám ozvalo několik svědků, kteří je poznali.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
30. září 2025
Mladoboleslavští kriminalisté se zabývají případem, kdy zatím neznámý pachatel provedl několik transakcí z cizí platební karty.
Poškozená žena, pravděpodobně v ulici U Stadionu v Mladé Boleslavi, ztratila platební kartu nebo jí byla v okamžiku její nepozornosti karta odcizena. Následně poškozená přes internetové bankovnictví zjistila, že její karta byla neoprávněně použita, kdy s ní bylo provedeno více jak 10 transakcí v prodejně potravin a ve večerce v Mladé Boleslavi v celkové výši téměř 3 tisíce korun. Dále bylo kartou provedeno několik dalších pokusů zaplatit, ty už ale byly neúspěšné.
Kamery v časech, kdy byly transakce v prodejnách provedeny, zachytily muže a ženu, kteří mohli s cizí kartou zaplatit. Policisté by je proto k celé věci potřebovali vyslechnout.
Žádáme muže a ženu na fotografiích, aby se policistům přihlásili na tel. číslo 735 785 751 nebo na linku 158, taktéž žádáme i ostatní, kteří by dvojici na fotografiích poznali, aby se také ozvali na jedno z uvedených čísel.
por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová
tisková mluvčí
26. září 2025