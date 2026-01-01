Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Požár domu v centru Liberce
Vyžádal si i evakuaci osob z okolních domů.
Aktualizace ze dne 9. 8. 2026:
Po dohašení požáru jsme kolem 20.30 zrušili uzavírky komunikací přilehlých k Nerudově náměstí. Evakuováno bylo 15 osob a zatím nemáme v souvislosti s požárem hlášené žádné zranění.
por. Bc. Ivana Baláková
Zhruba od 17.45 probíhají hasební práce na dvoupatrovém domě na Nerudově náměstí v Liberci. Vzhledem k rozsahu požáru bylo nutné také evakuovat obyvatele okolních domů. Komunikace v okolí Nerudova náměstí jsme v této souvislosti přechodně uzavřeli. O situaci na místě budeme veřejnost průběžně informovat.
9. 8. 2026
por. Bc. Ivana Baláková