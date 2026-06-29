Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Pomozte při pátrání po ženě s omezenou svéprávností
Policisté aktuálně pátrají po ženě, které Okresní soud v České Lípě omezil svéprávnost. Dnes odpoledne odešla z místa bydliště ve Stráži pod Ralskem.
AKTUALIZACE ze dne 29. 6. 2026 ve 20.40 hodin:
Pohřešovaná žena byla aktuálně vypátrána na Liberecku a je v pořádku. Děkujeme za spolupráci.
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
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Policisté v Libereckém kraji pátrají po nesvéprávné 33leté ženě, která dnes v poledne odešla z místa svého bydliště ve Stráži pod Ralskem v ulici Hornická. Dosud se domů nevrátila a policisté nemají k jejímu výskytu či pobytu dosud žádné kladné poznatky. Další informace k pohřešované ženě naleznete ZDE v databázi pátrání po osobách.
Pokud máte jakékoliv informace k pobytu či výskytu pohřešované ženy, sdělte je osobně na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky policistům na bezplatné lince 158.
29. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí