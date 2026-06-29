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Krajské ředitelství policie Lbk

Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje

AKTUALIZACE - Pomozte při pátrání po ženě s omezenou svéprávností

Policisté aktuálně pátrají po ženě, které Okresní soud v České Lípě omezil svéprávnost. Dnes odpoledne odešla z místa bydliště ve Stráži pod Ralskem. 

AKTUALIZACE ze dne 29. 6. 2026 ve 20.40 hodin:

Pohřešovaná žena byla aktuálně vypátrána na Liberecku a je v pořádku. Děkujeme za spolupráci.

nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí

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Policisté v Libereckém kraji pátrají po nesvéprávné 33leté ženě, která dnes v poledne odešla z místa svého bydliště ve Stráži pod Ralskem v ulici Hornická. Dosud se domů nevrátila a policisté nemají k jejímu výskytu či pobytu dosud žádné kladné poznatky. Další informace k pohřešované ženě naleznete ZDE v databázi pátrání po osobách.

Pokud máte jakékoliv informace k pobytu či výskytu pohřešované ženy, sdělte je osobně na kterékoliv policejní služebně nebo telefonicky policistům na bezplatné lince 158.

29. 6. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí
 

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