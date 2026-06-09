Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

AKTUALIZACE - Policisté žádají o pomoc veřejnost

Pátráme po pohřešovaném muži z Chomutovska. 

V úterý 9. června 2026 v dopoledních hodinách jsme žádali veřejnost o spolupráci v souvislosti s pátráním po dvaatřicetiletém muži z Chomutova, který byl naposledy spatřen v sobotu 6. června 2026 kolem 9. hodiny v místě svého bydliště.

Dnes byl pohřešovaný muž vypátrán policejní hlídkou na Chomutovsku a je v pořádku.

Děkujeme médiím i veřejnosti za spolupráci.

9. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 