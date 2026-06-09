Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
AKTUALIZACE - Policisté žádají o pomoc veřejnost
Pátráme po pohřešovaném muži z Chomutovska.
V úterý 9. června 2026 v dopoledních hodinách jsme žádali veřejnost o spolupráci v souvislosti s pátráním po dvaatřicetiletém muži z Chomutova, který byl naposledy spatřen v sobotu 6. června 2026 kolem 9. hodiny v místě svého bydliště.
Dnes byl pohřešovaný muž vypátrán policejní hlídkou na Chomutovsku a je v pořádku.
Děkujeme médiím i veřejnosti za spolupráci.
9. června 2026
nprap. Pavla Kofrová
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje