Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Policie naléhavě pátrá po seniorce z Nové Paky
Rozsáhlá pátrací akce na Novopacku má tragický konec.
AKTUALIZACE:
Přestože policisté, hasiči i dobrovolníci nasadili do pátrání po 77leté ženě veškerou dostupnou techniku i lidské zdroje, seniorka byla nalezena bez známek života.
Od úterních večerních hodin, kdy bylo přijato oznámení o pohřešování seniorky z Nové Paky – Štikova, probíhala v oblasti rozsáhlá pátrací akce. Vzhledem k vážnému zdravotnímu stavu pohřešované a nepříznivým klimatickým podmínkám byla akce vedena v maximální intenzitě.
Celé pátrání přímo na místě řídil a koordinoval specializovaný tým STOPA. Pod jeho vedením se do akce zapojily desítky policistů z obvodních oddělení Nová Paka, Jičín a Sobotka, dopravní policisté i psovodi Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Významnou posilou byli rovněž atestovaní psovodi kynologické brigády určení pro plošné pátrání.
Do terénu byly nasazeny četné jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů, které k prozkoumání těžko přístupných míst využily i čtyřkolky. Ze vzduchu monitoroval oblast policejní vrtulník a celkem tři drony (policejní i hasičské) vybavené termovizí.
Během operace byla využita úzká součinnost se starostou města a informace byly šířeny i místním rozhlasem. K informování občanů Novopacka byl ze strany HZS KHK využit systém Cell Broadcast (hromadné SMS zprávy do mobilních telefonů). Z důvodu bezpečnosti a prověření všech lokalit byl v průběhu pátrání dočasně zastaven také provoz na přilehlé železniční trati.
Policie ČR touto cestou děkuje všem zúčastněným složkám za jejich vysoké nasazení a obětavost. Velké poděkování patří také široké veřejnosti, která na linku 158 volala s četnými poznatky, jež byly průběžně prověřovány.
Rodině pohřešované ženy vyjadřujeme hlubokou soustrast.
por. Karolína Macháčková
18.2.2026; 12:40 h
-------------------------------------------------------------------
Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po 77leté seniorce, která se v úterý večer vzdálila ze svého bydliště v Nové Pace a doposud o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena je ve špatném zdravotním stavu, trpí dezorientací a nutně potřebuje své léky, které nemá u sebe. Její život může být v ohrožení.
Pohřešovaná odešla v úterý 17. února 2026 kolem 18:00 hodin z domu (místní část Štikov) na neznámé místo. Od té doby nepoužila mobilní telefon a nepodařilo se ji kontaktovat.
Popis oblečení:
– modrá zimní bunda
– modré džíny
– šedé boty
Seniorka má za sebou nedávné operační zákroky, je zmatená, dezorientovaná a vzhledem k nízkým teplotám je její nalezení naprosto prioritní.
Policisté již propátrali okolí jejího bydliště, přilehlé sídliště, vlakové a autobusové zastávky, nádraží i nemocnice. Prověřeny byly také kamerové záznamy. Dosavadní pátrání však bylo bez výsledku.
Pokud jste paní po 18. hodině v úterý zahlédli, nebo máte jakékoli informace o jejím pohybu, okamžitě volejte linku 158 nebo kontaktujte nejbližší policejní služebnu.
Další informace zde, pokud odkaz je neplatný, bylo pátrání odvoláno.
por. Karolína Macháčková
18.2.2026, 05:40