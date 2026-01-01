Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
AKTUALIZACE: Pokus vraždy v Chebu
Čtyřiatřicetiletý muž byl obviněn a skončil ve vazbě.
AKTUALIZACE ke dni 19. 2. 2026
Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání 34letého cizince, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu.
Obviněný muž měl dne 6. 2. 2026 v nočních hodinách v Chebu, po předchozím uvážení a následné slovní rozepři, napadnout nožem 21letého muže v úmyslu jej usmrtit. Muže se měl opakovaně pokusit bodnout do různých částí těla. Během útoku však došlo k poškození nože, proto měl pokračovat v napadání opakovanými údery rukou, v níž držel poškozenou zbraň. Napadený muž se měl aktivně bránit, nejdříve se s ním měl přetahovat a poté ke své obraně použít rovněž nůž.
Státnímu zástupci byl podán podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, který jej akceptoval. Soudce dnes poslal muže do vazební věznice. V případě prokázání viny mu tak hrozí trest odnětí svobody na dvanáct až dvacet let.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
V noci z pátka dne 6. 2. 2026 na sobotu dne 7. 2. 2026 došlo v Chebu, na místě veřejnosti přístupném před domem, k fyzické potyčce mezi dvěma cizinci ve věku 34 a 21 let. Při té došlo u obou osob k bodnořezným poraněním. Oba muži byli Zdravotnickou záchrannou službou Karlovarského kraje převezeni do nemocnice. Mladšího z mužů po ošetření zadrželi policisté a převezli na policejní služebnu. Po provedených procesních úkonech byl na základě pokynu státního zástupce propuštěn ze zadržení. Starší muž zůstal s vážným zraněním hospitalizován v nemocnici.
Ve věci kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy ve stádiu pokusu. V současné době probíhá prověřování celého případu, včetně motivu a míry zavinění. Další informace poskytneme, jakmile to okolnosti dovolí.
kpt. Bc. Zuzana Churaňová
9. 2. 2026