Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

AKTUALIZACE - Pobodala bývalého přítele matky, dnes se rozhoduje o vazbě.

KRAJ - Kriminalisté obvinili 20letou ženu ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu.

Rakovnický soud dnes rozhodoval o uvalení vazby na 20letou ženu obviněnou ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu. Vazbu soud akceptoval.

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

17. 4. 2025

_________________________________________________________________________________________________

V úterý, krátce před sedmou hodinou večer, přijali policisté na linku 158 oznámení o napadení mezi dvěma osobami v jednom z bytových domů v Rakovníku.

Na místo přijelo neprodleně několik policejních hlídek z Rakovníku, kriminalisté z Územního odboru v Rakovníku a krajští kriminalisté.

Ti po příjezdu do bytového domu zjistili, že po předešlé konzumaci alkoholu napadla mladá, 20letá žena, 39letého bývalého druha své matky nožem a způsobila mu několik bodných ran, s kterými musel být transportován do nemocnice, kde následně podstoupil i operační zákrok.

Mladou ženu, která mu měla vážné zranění způsobit, zadrželi policisté krátce po činu před bytových domem, kde ke konfliktu došlo a umístili jí do policejní cely. Krajští kriminalisté, v jejichž kompetenci tento případ je, již mladou ženu obvinili ze zvlášť závažného zločinu vraždy ve stadiu pokusu, následně podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněné do vazby, a to ze všech tří možných vazebních důvodů. O vazbě bude rozhodovat dnešního dne rakovnický soud.

Krajští kriminalisté se případem i nadále zabývají a zjišťují jak veškeré okolnosti napadení, tak i motiv činu. V případě prokázání viny před soudem hrozí mladé ženě trest odnětí svobody v trvání dvanácti až dvaceti let.

Mjr. Mgr. Vlasta Suchánková

vedoucí OTP

17. dubna 2025

vytisknout e-mailem