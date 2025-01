Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

AKTUALIZACE - Pátrání po pohřešovaném 11letém chlapci

DĚČÍNSKO - Pohřešovaný chlapec byl vypátrán.

AKTUALIZACE :

Pohřešovaného chlapce policisté vypátrali včerejšího dne v odpoledních hodinách, je v pořádku.

Děkujeme veřejnosti i médiím za spolupráci při pátrání.

Děčín 29. ledna 2025

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

ÚO Děčín

Jedenáctiletý chlapec odjel dnes ráno z místa svého trvalého pobytu v Děčíně 6 autobusem MHD směrem do základní školy, kterou navštěvuje. Do školy ale do současné doby nedorazil. Šetřením bylo zjištěno, že pohřešovaný v 08:40 hod. vystoupil v Děčíně 1, na ulici Tyršova z autobusu MHD a následně odešel do Děčína 6. Pohřešovaný do současné doby nekontaktoval nikoho z rodiny a mobilní telefon má nedostupný.

Policisté začali okamžitě po přijetí oznámení po pohřešovaném chlapci v lokalitě pátrat. Prověřili lokalitu jeho bydliště a míst, která navštěvuje. Dosud se jej však nepodařilo najít. V pátrání i nadále intenzivně pokračujeme.

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Pohřešovaný chlapec je 155 cm vysoký, silnější postavy, má modré oči a hnědočerné vlasy do culíku. Na sobě by měl mít černé kalhoty, černobílou mikinu s motivem vlka, zelené zimní boty a na zádech by měl mít batoh zelené barvy – maskáčový vzor. Dále by měl mít u sebe igelitovou tašku.

Pokud máte jakékoliv informace o tom, kde by se v současné době mohl chlapec nacházet, kontaktujte prosím ihned policisty obvodního oddělení Děčín – Podmokly na tel. čísle 974 441 100 nebo na tísňové lince 158. Případně se můžete obrátit na jakoukoliv nejbližší policejní služebnu.

Děkujeme.

Děčín 28. ledna 2025

por. Bc. Eliška Kubíčková

Oddělení tisku a prevence

KŘP Ústeckého kraje

ÚO Děčín

