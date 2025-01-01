Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

AKTUALIZACE : Pátrání po podezřelém z loupežného přepadení

Hledaný byl vypátrán. 

AKTUALIZACE : 

Na základě relace uveřejněné v médiích se policistům ozvalo několik svědků, kteří muže, po němž bylo vyhlášeno pátrání, spatřili pohybovat se v Kunraticích u České Kamenice. Krátce před 18. hodinou zde policisté 16letého mladíka vypátrali. V současné době je v režimu zadržení a k případu probíhají standardní úkony trestního řízení.

Děkujeme všem za spolupráci.

Děčín 8. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na Děčínsku v okolí České Kamenice – Kunratic  probíhá pátraní po ozbrojeném podezřelém z loupežného přepadení,  ke kterému došlo v dopoledních hodinách v Děčíně. Do pátrání jsme zapojili všechny dostupné hlídky a o součinnost jsme požádali také českolipské kolegy a  HZS se čtyřkolkami a drony.

Po hledaném muži policisté vyhlásili celostátní pátrání a nyní  se obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc a spolupráci při pátrání.

Bližší informace k hledanému naleznete v odkazu ( pokud je odkaz nefunkční osoba byla vypátrána) :

Pátrání po osobách - Policie České republiky

Další informace k popisu osoby:

výška 165 cm, postava hubená, plavé vlnité, krátké vlasy, modré oči

popis oblečení: černé kalhoty, černá bunda, zelený vojenský kabát

Hledaný muž je ozbrojen a tudíž může být nebezpečný. Pokud ho uvidíte, nesnažte se jej sami zastavit a volejte linku 158.

Děčín 8. října 2025
por. Bc. Eliška Kubíčková
Oddělení tisku a prevence
KŘP Ústeckého kraje

