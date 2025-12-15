Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
AKTUALIZACE: Pátrání po muži z Náchoda
Každá informace pomůže.
AKTUALIZACE:
Přestože se zapojilo mnoho lidí, pátrání bohužel neskončilo šťastně. Pohřešovaného muže jsme nalezli bez známek života. Rodině vyjadřujeme upřímnou soustrast a děkujeme všem za pomoc.
por. Karolína Macháčková
16.12.2025, 13:20 hodin
Policie České republiky žádá veřejnost o spolupráci při pátrání po pohřešovaném 64letém muži, jehož pohřešování oznámily jeho dcery v neděli 14. prosince 2025. Podle dosavadních informací muž odešel 13. prosince 2025 kolem 22:00 hodin z restaurace na ulici Pražská v Náchodě, kde se účastnil společenské akce. Sdělil, že se cítí unavený a půjde pěšky do svého bydliště na ulici Žižkova v Náchodě. Domů však patrně nedošel a od nedělního rána je jeho mobilní telefon nedostupný.
Pohřešovaný muž je vysoký přibližně 170 cm, má štíhlou postavu, šedé krátké rovné vlasy a modré oči. Nosí knír, brýle nenosí a je bez závažných nemocí. Pravděpodobně měl na sobě maskáčové kalhoty nebo modré rifle, světlou zimní bundu a černé sportovní boty značky Puma. U sebe měl černý batoh, ve kterém byly šipky na házení.
Muž se pohyboval pravděpodobně po trase od restaurace směrem k ulici Žižkova, obvykle chodí kolem řeky Metuje a dále podél čerpací stanice. Není vyloučeno, že mohl využít taxi.
Pokud jste pohřešovaného muže viděli, nebo máte jakékoli informace, které by mohly pomoci k jeho nalezení, kontaktujte prosím linku 158 nebo nejbližší policejní služebnu. Děkujeme za spolupráci.
Bližší informace včetně fotografie naleznete Pátrání po osobách - Policie České republiky. Pokud je odkaz nedostupný, znamená to, že pátrání bylo odvoláno.
por. Karolína Macháčková
15.12.2025