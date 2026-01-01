Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

AKTUALIZACE: Pátráme po seniorovi ze Vsetínska

Z domu odešel v pátek po patnácté hodině. 

Od půlnoci pátráme po osmasedmdesátiletém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku, který odešel z domu v pátek kolem patnácté hodiny na procházku a dosud se nevrátil. Mobilní telefon u sebe nemá. Senior musí brát pravidelně léky, které u sebe také nemá.

Při odchodu měl na sobě modročervenou bundu a modré tepláky, šedou kšiltovku, černý batoh a černé tenisky. S sebou by měl mít i trekové hole.

Po muži pátraly dostupné policejní hlídky v průběhu celé noci, pátrání pokračuje nepřetržitě. Do akce je zapojený také policejní vrtulník.

Pokud jste muže viděli, volete, prosím, na linku tísňového volání policie.

https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=6430509261515

9. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

AKTUALIZACE: Všem děkujeme za poznatky a za pomoc při pátrání, seniora jsme naštěstí našli a předali do péče záchranářům.

