AKTUALIZACE: Pátráme po seniorovi ze Vsetínska
Z domu odešel v pátek po patnácté hodině.
Od půlnoci pátráme po osmasedmdesátiletém seniorovi z obce Hošťálková na Vsetínsku, který odešel z domu v pátek kolem patnácté hodiny na procházku a dosud se nevrátil. Mobilní telefon u sebe nemá. Senior musí brát pravidelně léky, které u sebe také nemá.
Při odchodu měl na sobě modročervenou bundu a modré tepláky, šedou kšiltovku, černý batoh a černé tenisky. S sebou by měl mít i trekové hole.
Po muži pátraly dostupné policejní hlídky v průběhu celé noci, pátrání pokračuje nepřetržitě. Do akce je zapojený také policejní vrtulník.
Pokud jste muže viděli, volete, prosím, na linku tísňového volání policie.
9. května 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková
AKTUALIZACE: Všem děkujeme za poznatky a za pomoc při pátrání, seniora jsme naštěstí našli a předali do péče záchranářům.