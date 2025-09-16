Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
AKTUALIZACE - Pátráme po pohřešovaném muži z Frýdlantu
V uplynulých dnech proběhla další rozsáhlá pátrací akce po pohřešovaném.
V průběhu posledních dvou dnů proběhla další rozsáhlá pátrací akce po pohřešovaném Marku Junovi, který dne 4. července 2025 v čase 19.00 hodin odešel z obce Černousy do svého místa bydliště na Frýdlantsku, kam však již nedošel. Dílčí pátrací akce od oznámené doby pohřešovaní na základě zjištěných poznatků dosud nepřinesly kladného poznatku.
Do dvoudenní pátrací akce ve dnech 15. a 16. září 2025 byli kromě policistů a hasičů nasazeni také služební psi se specializací na vyhledávání lidských ostatků, dále drony a využity byly také čluny hasičského záchranného sboru. Propátráno bylo 8 vodních ploch v lokalitě Černousy, přilehlé okolí a též nepřístupné terény právě za pomocí dronů a služebních psů. Bohužel s negativním výsledkem.
V případě jakýchkoliv informací či poznatků, které by vedly k vypátrání pohřešovaného muže, nás kontaktujte prostřednictvím bezplatné linky 158 nebo je sdělte policistům na kterékoli policejní služebně.
Více informací k pohřešovanému muži naleznete v následujícím odkaze:
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=17340705251805
V případě, že uvedený odkaz již není aktivní, bylo pátrání odvoláno.
por. Bc. Klára Jeníčková
16. záři 2025