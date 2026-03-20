Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
AKTUALIZACE: Pátráme po 54letém muži z Příbramska
Doma zanechal dopis na rozloučenou.
AKTUALIZACE
Pátrání po pohřešovaném muži z Příbramska má bohužel smutný konec. Pohřešovaného jsme vypátrali bez známek života.
por. Mgr. Pavel Truxa
tiskový mluvčí
20. března 2026
Přímramští kriminalisté vyhlásili pátrání po 54letém muži, který včerejšího dne odešel z domova a dosud se nevrátil. Vzhledem k tomu, že doma zanechal dopis, je zde důvodná obava o jeho zdraví a život.
PÁTRACÍ RELACE(Pokud odkaz není aktivní, pátrání po pohřešovaném jsme odvolali).
V případě, že pohřešovaného muže někde uvidíte nebo máte jakékoliv informace o tom, kde by se mohl pohybovat, ozvěte se policistům na linku 158.
